Ettore Bassi e Alessandra Tripoli/ Video, la coppia divide la giuria (Ballando 2019)

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli hanno fatto quello scivolone che a Ballando con le Stelle 2019 attendevamo da tempo. Sempre in prima fila, spesso sul podio della vittoria, l’attore non è riuscito a mantenere una crescita costante e a ottenere un miglioramento tale che potesse evitargli le critiche della giuria. A un passo dalle battute finali del dance show, i giudici infatti hanno inasprito i verdetti e sono pronti a mettere in risalto anche i particolari più piccoli. Nell’ultima puntata, la coppia ha scelto di cimentarsi in una Samba grazie alle note di una delle hit dei Queen, I Want To Break Free. Passi veloci e una tecnica avanzata, per un Bassi che finora ha dimostrato di avere tante qualità in fatto di ballo. Purtroppo il risultato non è stato quello previsto, tanto che ritroviamo l’artista in terza posizione, addirittura in svantaggio rispetto ad Enrico Lo Verso. Solo 50 punti per la performance di Ettore e Alessandra, soprattutto per l’eccessivo primo piano che la maestra di ballo ha tenuto per sé durante la performance. Clicca qui per rivedere il video con l’esibizione di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli.

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli non convincono Carolyn Smith

Ballando con le Stelle 2019 non ha premiato Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, criticati soprattutto per via della coreografia scelta dalla ballerina. Troppo tecnica secondo la Presidente Carolyn Smith, ma non a livello che si aspettava. Il verdetto dei giudici però non è stato unanime: per Selvaggia Lucarelli è chiaro che l’attore sia ad un livello superiore rispetto agli altri e per questo sfrutta qualsiasi vantaggio per riuscire a portare a casa la vittoria. “Credo che loro tentino di dimostrare di essere eccezionali e fanno bene“, ha detto la giornalista. Ivan Zazzaroni invece è convinto che Ettore non fosse disinvolto come nelle altre esibizioni, meno del previsto e forse a causa di una Samba poco affine alla sua personalità. In disaccordo Guillermo Mariotto, che invece ha lodato la coppia e ha fatto solo un appunto sul movimento dei fianchi del concorrente. Ettore ammette invece di essersi preoccupato fin da quando la maestra lo ha informato di aver scelto il Samba per il loro ritorno in pista, un ballo particolarmente difficile. Forse per questo il risultato è stato più negativo del previsto. Nonostante questo, il dieci da parte della Lucarelli non è mancato. Peccato che il punteggio finale di 50 sia stato raggiunto anche grazie ai dieci punti ottenuti durante la prima manche.

Cresce la tensione sulla pista da ballo

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli formano una delle coppie più forti di Ballando con le Stelle 2019. Fin dall’inizio della gara si è ipotizzato che l’attore riuscisse ad arrivare alle prime posizioni della classifica e così è stato, anche se tesoretti e punti extra gli hanno spesso tolto i primi posti ottenuti. Anche la scorsa settimana infatti ha perso la terza posizione grazie alla rimonta di Milena Vukotic, che ha conquistato l’intero tesoretto del custode. La tensione più che altro inizia a farsi sentire sulla Tripoli, protagonista di un crollo nervoso durante le prove. Grazie alla clip della settimana scopriamo infatti che la ballerina ha vissuto con estrema difficoltà la freddezza del proprio allievo, ritrovandosi di fronte ad un muro che ha minacciato il rapporto di fiducia creato durante la preparazione. Per questo Ettore ha deciso di sfatare il mito: non è quella persona algida ed introversa che tutti hanno dipinto fin dal suo arrivo nel programma. “L’ansia si fa sentire“, scrive infatti la Tripoli su Instagram, “ma sapere di avervi al nostro fianco rende tutto più semplice“. Il supporto dei fan del resto non manca: per molti sarà la loro coppia a vincere quest’anno. Clicca qui per guardare il video di Alessandra Tripoli.



