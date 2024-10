Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2024 si sono messi in gioco con un charleston, ballo di derivazione jazzistica diffusosi intorno agli anni venti del XX secolo, prima in America e poi in Europa. Una prova non facile per lo showman e conduttore che è riuscito nell’impresa ricevendo i complimenti ed ottimi voti dalla giuria di Ballando con le Stelle 2024. A cominciare dal critico e pungente Guillermo Mariotto che ha detto: “era tutti così giusto e questo cinema che ci porti qui, lei più bella che mai con quella velocità ed armonia, il modo in cui ti muovi Luca sei incredibile”. Ivan Zazzaroni, invece, ha avuto una sorta di flashback vedendo nel conduttore qualcosa di Christian De Sica, un complimento che Luca Barbareschi accetta con grande orgoglio!

Complimenti anche da Fabio Canino: “elegante, disinvolto. Siete una coppia belli da vedere”, mentre la presidente di giuria Carolyn Smith si chiude in un semplice “bravi”. Infine il giudizio di Selvaggia Lucarelli che, pensando già alla finale, non ha alcun dubbio: “sei il miglior concorrente uomo di questa edizione”. Voti altissimi per la coppia che totalizza 45 punti e si classifica al quarto posto.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli puntano alla finale di Ballando con le Stelle 2024

Anche se siamo solo alla seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli sono già proiettati verso la finale. A dirlo sono i giurati di Ballando con le Stelle 2024, ma anche il popolo dei social che dopo un debutto non proprio esaltante dell’ex politico hanno promosso a pieni voti la seconda esibizione sulla pista da ballo di Ballando.

“Bravi!” – scrive un utente, mentre un altro si complimenta per la bravura della maestra di ballo Alessandra Tripoli “la migliore”. Complimenti anche per la coreografia, per la presenza scenica di Luca Barbareschi che a detta di un unteti è stato “felice con il sorriso, è stato perfetto”. E ancora: “Bravissimi…..1 altra faccia d Barbareschi …mi piace di più! Bravissimi” e “Grande show man”. Che dire: la giuria è stata conquistata, il popolo dei social anche. Cosa manca?

