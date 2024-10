Continua il percorso di Luca Barbareschi nella nuova edizione di Ballando con le stelle, lui nel corso dell’ultima puntata si è lasciato sfuggire alcuni commenti in merito all’incredibile esperienza televisiva che sta vivendo. Al noto programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno sta partecipando con la splendida ballerina Alessandra Tripoli, le loro due esibizioni hanno convinto non poco la giuria, tanti infatti sono stati i commenti positivi che hanno reso molto felice l’attore. Prima di esibirsi in una delle clip ha fatto sapere che si sente un quattordicenne nel corpo di un settantenne, ha anche ammesso: “Sono un po’ incosciente.” Il motivo? Perché nonostante il passare degli anni lui ama ancora andare in moto, ridendo ha svelato che tutte le volte che vede qualcuno impennare non può fare a meno di farlo anche lui.

Luca Barbareschi ha fatto sapere di essere rimasto stupito anche dal giudizio di Selvaggia Lucarelli, la giornalista gli ha detto che sembra un ventenne sulla pista da ballo. Il concorrente di Ballando con le stelle ha ribadito che nonostante abbia settant’anni lui si sente molto giovane e continua a fare progetti lavorativi, si impegna molto e si gode al massimo la vita perché è ciò che ama di più al mondo. L’attore ha poi detto che fino a quando il suo cuore continuerà a battere lui vuole vivere di arte.

L’affetto ricevuto da Luca Barbareschi dopo Ballando con le stelle, l’attore si commuove a Domenica In

La nuova edizione di Ballando con le stelle è approdata su Rai Uno da poche settimane, dopo la prima puntata tantissimo è stato l’affetto e il sostegno che Luca Barbareschi ha ricevuto sui social e questo l’ha molto stupito. Tantissimi sono i messaggi pieni di vicinanza e apprezzamento da parte degli utenti, lui da tempo non recitava e non si esibiva e ha apprezzato moltissimo ciò che gli hanno scritto. Ha anche detto di essere riuscito a canalizzare bene le sue emozioni.

Nei giorni scorsi Luca Barbareschi è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, anche lì si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni. Tra le varie cose ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle e ha svelato che qualcosa è cambiato. Mentre parlava non è riuscito a trattenere la commozione, alla padrona di casa ha però spiegato che quella non era emozione, a detta sua ad un certo punto uno si accetta per quello che è. Alla conduttrice ha anche detto di aver passato tutta la vita a cercare di essere il migliore, a sfidarsi e a voler dimostrare sempre qualcosa agli altri. Le cose però oggi sono diverse per lui, si trova infatti in un periodo della vita in cui non sente più di dover dimostrare niente, vuole solo divertirsi ed essere se stesso.