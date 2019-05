Francesca Barra contro Alberico Lemme/ “Come si fa a farsi curare da uno come lui?”

Dopo la lite a Live non è la d’Urso con Alberico Lemme e la successiva uscita dallo studio, Francesca Barra ha preferito non esporsi. Questo però fino a poche ore fa dove, su Facebook, in un lungo post ha commentato quanto accaduto. La Barra, che ha annunciato di essere incinta, si è lanciata in una lunga invettiva contro Lemme. “chi può farsi “curare” o aiutare da una persona che offende e ha una visione del fisico così distorta?” esordisce la giornalista, con chiaro riferimento a Lemme. “Se una taglia 42 (incinta o no) viene considerata eccessiva e lo si dice in tv, come possiamo aiutare le ragazze a non avere il complesso della magrezza? A non sentirsi in colpa per i chili che qualcuno definisce in più?” fa notare. Francesca Barra svela di come, dopo il suo intervento a Live contro Lemme, tante ragazze con problemi alimentari l’hanno contattata per ingraziarla.

Francesca Barra contro Alberico Lemme: lo sfogo sui social

Francesca Barra continua nel suo lungo post facendo sapere che “reputo educativo per sbugiardare ciarlatani.” e ancora “Allora diciamolo subito: sia che una persona sia incinta, sia che non lo sia, non permettete a nessuno di offendervi.” Ad Alberico Lemme, la Barra non perdona anche altri tipi di dichiarazioni: “Per non parlare delle altre dichiarazioni contro le donne, gli omosessuali e sull’assenza del dolore che proverebbe se i figli morissero, che gli ho contestato come prima cosa…” Così spiega il perché abbia poi deciso di lasciare lo studio dello show di Barbara d’Urso: “quando l’interlocutore non è all’altezza di un confronto, malgrado le migliori intenzioni, i principi, le lotte e la verità che speravate di illuminare per aiutare i più confusi , andate via.”



