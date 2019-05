Francesca Barra, lite furiosa con Lemme/ Video: “Sono incinta” e scappa dallo studio

Colpo di scena nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso. A sorpresa, arriva un bellissimo annuncio: Francesca Barra è incinta! È lei stessa ad annunciarlo in tv nel corso della sua ospitata come opinionista dalla d’Urso. Una comunicazione che arriva, però, in modo non ponderato dalla giornalista che lo svela nel corso di una sfuriata ai danni di Alberico Lemme. È il noto farmacista, appena uscito dalla Casa del Grande Fratello, il protagonista dell’Uno contro tutti di questa sera. Tra gli “sferati” c’è anche Francesca Barra che è la prima a girarsi per parlare con lui. Tra i due i toni sono subito alti a causa delle parole e dei modi poco carini, come di consueto, di Lemme. La Barra si infuria e sbotta: “Io non le permetto di parlarmi in questo modo perché sono anche incinta!” (Clicca qui per il video integrale)

Francesca Barra incinta di Claudio Santamaria

La rivelazione lascia tutti senza parole, anche la stessa Barbara d’Urso che non si aspettava una notizia del genere nel corso di questa diretta. Ma altrettanto inattesa è l’uscita di scena di Francesca Barra. Dopo la lite con Lemme e l’annuncio della sua gravidanza, la Barra annuncia di voler andare via “Mi dispiace Barbara ma ora vado via!” Così si alza e va via senza far più ritorno. Ricordiamo che Francesca Barra è sposata con l’attore 44enne Claudio Santamaria. I due si sono sposati lo scorso luglio in riva al mare a Policoro e a breve avranno il loro primo bebè. Francesca però è già mamma di due bambini, avuti dalla precedente relazione con Marcello Molfino.

Visualizza questo post su Instagram E io vado via!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 #noneladurso Un post condiviso da MediaTrash_official (@mediatrash_official) in data: Mag 1, 2019 at 2:16 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA