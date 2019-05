Gaetano Arena, lascia il Grande Fratello 2019?/ “Mi sono dato cinque giorni”

Gaetano Arena è uno dei concorrenti del Grande Fratello 16. L’amico di Fabrizio Corona all’interno della casa si lamenta della pulizia all’interno della casa. In camera da letto con Enrico Contarini e Kikò Nalli si confida: “vi rendete conto, se non puliamo la cucina chi lo fa? Se noi a pranzo e a cena non lo facciamo chi lo fa?”. Enrico concorda con il coinquilino dicendo “perché ieri abbiamo pulito mattina e sera e oggi nessuno ha avuto la capa e viceversa? Perché ciò non accade?”. Il concorrente di Verona a quel punto arriva ad una considerazione finale: “bisogna vivere nella diseducazione”. Gaetano però non ci sta e dice a gran voce: “no, perchè io l’ho detto ieri, sono serio, io duro cinque giorni in questa situazione. Uno subisce la prima, la seconda, la terza, la quinta, devi un attimo iniziare a…ma se non iniziamo ad essere puliti, io duro cinque giorni. Voi volete vivere in questo stato? No Problem, ma non è che sono io, Kikò oppure Enrico che dobbiamo fare tutto quanto per quindici cristiani. Tutto dobbiamo fare tutto, se voi volete vivere in questa situazione, tranquilli me ne vado io”.

Perché Gaetano Arena vuole lasciare la casa del Grande Fratello 16

“Ditemi se sto sbagliando” chiede Gaetano Arena che sottolinea: “noi con le cose ci beviamo e ci mangiamo”. Enrico Contarini è d’accordo con il coinquilino che prosegue ricordando: “quando la scorsa settimana ci hanno dato il coso di cioccolata, Michael lo sappiamo è un bravissimo ragazzo, nulla da dire, ha solo pregi, ma gli ho visto fare sta cosa: barattolo di Nutella, cucchiaino e via”. Gaetano si lamenta del fatto che Michael ha mangiato la nutella con lo stesso cucchiaino come se il barattolo di Nutella fosse solo il suo! “Sono nella condizioni che mi sono dato cinque giorni, se entro cinque giorni non vedo un minimo di…io non ce la faccio più” dice il collaboratore di Fabrizio Corona pronto a lasciare la casa. “Uno è arrivato al punto che prima di mangiare si deve lavare la forchetta, il cucchiaio, il bicchiere, il piatto e poi mangia” si lamenta il concorrente.

Gaetano Arena sempre più vicino ad Erica Piamonte

Intanto sul fronte “donne”, Gaetano Arena è sempre più vicino ad Erica Piamonte che sembrerebbe non disegnare le attenzioni del bel concorrente. Il collaboratore di Fabrizio Corona, infatti, è molto interessato alla bella concorrente e a fare il tifo per lui c’è anche l’amico Kikò Nalli: “piccolo mi raccomando a papà, porta il goal a casa!”. “Sono forti o no” dice Gaetano, che poi ad Erica “è inutile che ti copri, ti nascondi sotto al braccio, mamma mia sei così timida”! Ma Erica ribatte: “io non sono timida, davvero” prima di lasciarsi coccolare e baciare dal coinquilino. Gaetano poi le sussurra all’orecchio: “io so che pensi” senza però dire cosa ed Erica si giustifica: “non sono una da contatto o che si accoccola con le persone.



