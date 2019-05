Gianmarco Onestini incidente hot/ Il costume si sposta e si vede tutto (GF 16)

Gianmarco Onestini rende piccante il Grande Fratello 2019. Il fratello di Luca Onestini, all’interno della casa, è uno dei concorrenti più apprezzati. Dopo aver fatto parlare di sè per il presunto flirt con Ivana Icardi che gradiva le sue attenzioni, torna alla ribalta per un incidente hot che lo ha visto protagonista. Tutto è accaduto nella giornata di ieri. Dopo aver trascorso un Primo Maggio in casa per la pioggia che si è abbattuta su Roma, ieri, gli inquilini della casa più famosa d’Italia hanno potuto trascorrere un intero pomeriggio in giardino dove si sono concessi qualche ora di tintarella. Mentre era sdraiata con le compagne d’avventura, Francesca De Andrè ha chiesto al bel Gianmarco di farle qualche grattino per rilassarsi. Onestini ha accontentato la compagna non immaginando cosa sarebbe accaduto di lì a poco.

Gianmarco Onestini incidente hot: tutta colpa di Francesca De Andrè

Per coccolare Francesca De Andrè con dei grattini, Gianmarco Onestini si è seduto sulla sdraio accanto all’ex fidanzata di Daniele Interrante. Un gesto innocuo se non fosse che, mentre lo faceva, il costume che indossava si è spostato e Gianmarco ha mostrato quello che non avrebbe dovuto. In quel momento, infatti, le telecamere stavano trasmettendo in diretta le immagini del giardino e i telespettatori hanno visto tutto. Il Grande Fratello ha così richiamato il bell’Onestini ma la notizia dell’accaduto ha rapidamente fatto il giro del web. Dopo quasi un mese di permanenza nella casa di Cinecittà, dunque, i concorrenti cominciano a dimenticarsi delle teecamere dando vita a siparietti decisamente piccanti. Gianmarco, dunque, da oggi, dovrà stare attento ai costumi che indosserà e a tutti i suoi movimenti.

