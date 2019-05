GIANMARCO SAURINO/ “Non chiamatemi attore: sono un operatore culturale” (Verissimo)

Classe 1992, Gianmarco Saurino è già uno dei volti iconici della fiction italiana. Oggi è ospite a Verissimo, per raccontare – oltre al suo percorso – anche il suo modo di vivere il successo. Gianmarco ha frequentato il laboratorio sperimentale del Teatro Limoni di Foggia, per poi trasferirsi, a soli 19 anni, a Roma, dove si è diplomato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Dopo la breve esperienza teatrale, è approdato in tv nei panni dell’avvocato Nico di Che Dio ci aiuti. Tra il 2017 e il 2018 ha preso parte alla miniserie C’era una volta Studio Uno e a Non dirlo al mio capo, con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Di recente ha collaborato con Eman per il videoclip di Tutte le volte, sul tema dell’eutanasia. Della sua vita privata si sa poco e niente. Basta spulciare il suo profilo Instagram, per capire che Gianmarco è un tipo molto riservato. Difficile dire, al momento, se sia fidanzato o meno.

Le due anime di Gianmarco Saurino

L’imprinting teatrale di Gianmarco Saurino è a dir poco evidente. “Io ho iniziato con il teatro”, spiega a Today, “anche se ho fatto il centro sperimentale, quindi ho una forte impronta cinematografica. Il principio è riuscire ad abituare il pubblico, portarlo dal divano al teatro per ascoltare una storia. Quando ho iniziato a fare tv ho pensato che se riuscivo a portare il pubblico televisivo in teatro avrei fatto cultura e dovrebbe essere il must per chi fa questo mestiere. Siamo operatori culturali, prima che attori”. Il titolo del suo ultimo spettacolo è Condannato a morte, monologo tratto da un romanzo di Victor Hugo. Il paragone teatro-tv convince poco, in questo caso: “Ci sono dinamiche sicuramente diverse. Condannato a morte è uno spettacolo di 55 minuti, con personaggi diversi che si alternano, con dialetti diversi. Ovvio che rispetto a storie di vita di tutti i giorni, come quelle che si vedono nella fiction, suona più complesso, ma anche le serie tv hanno aspetti difficili”.

Gianmarco Saurino: il segreto del successo di Che Dio ci aiuti

Gianmarco Saurino ama entrambi i mondi. Sulla fiction dice che “mantenere lo stesso livello di tensione per sette mesi è complicato. E’ tutto molto veloce, non c’è possibilità di fermarsi e devi essere performante sempre perché quella cosa la vedranno 6 milioni di persone. Molti a volte si perdono perché è pesante, anche dal punto di vista fisico. Sono due mezzi molto diversi che io cerco di fare con lo stesso grande impegno“. Che Dio ci aiuti “è una serie che parla a tutti e non ha paura di affrontare tematiche anche un po’ pesanti, a volte. Le nostre vite si alternano tra commedia e dramma, una serie deve anche far riflettere e parlare di temi che riguardano la vita di tutti i giorni. Le storie non sono troppo filmiche e la gente ci si ritrova. Credo sia questo il vero segreto di tanto successo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA