Gianmarco Saurino a Vieni da me/ “Diana Del Bufalo? Rapporto vero tra noi. Valeria Fabrizi? Una grande”

Gianmarco Saurino, attore e grande protagonista della fiction di Raiuno, campione d’ascolti, Che Dio ci aiuti che torna in onda questa sera con una nuova puntata, sceglie la partner ideale insieme a Caterina Balivo. Dopo aver ascoltato i ricordi di Pamela Prati, il pubblico di Vieni da me ascolta i racconti dell’attore che, tra le colleghe con cui ha lavorato, deve scegliere la sua donna ideale, dal punto di vista professionale. Si parte da Giusy Buscemi e Chiara Francini: pur apprezzando molto la compagnia dell’ex Miss Italia, Gianmarco Saurino ha scelto la Francini con cui ha lavorato sul set della fiction “Non dirlo al mio capo 2”. “I primi giorni di set faceva sempre finta di non ricordarsi il nome. Un giorno mi ha chiamato con il mio vero nome e lei mi ha detto che si ricorda sempre i nomi degli attori bravi”. Tra le varie colleghe, un posto particolare lo merita Diana Del Bufalo: “abbiamo lavorato insieme per un anno e mezzo in due produzioni diverse. Tra noi c’è un rapporto vero, solido“, dice l’attore che poi riceve i saluti dell’amica che dice – “ti amo, ti adoro. Per me sarai sempre il mio Nico”.

GIANMARCO SAURINO: “DA VALERIA FABRIZI C’E’ SOLO DA IMPARARE”

Sul set di Che Dio ci aiuti, oltre ad aver trovato grandi amici come Cristiano Caccamo e Lino Guanciale, Gianmarco Saurino ha avuto la fortuna di lavorare con due grandi attrici come Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Caterina Balivo, però, all’attore chiede di scegliere se tenere o meno proprio Valeria Fabrizi che batte tutte le altre colleghe di Saurino diventando la sua collega-donna ideale. “Oltre ad essere simpaticissima, c’è solo da imparare da lei. Ha tantissime storie da raccontare ad un ragazzo di 25-26 anni come me”, racconta Saurino. Simpatico e molto professionale, Gianmarco Saurino si presta al gioco con Caterina Balivo anche se rinuncia al bacio con la signora Rossella, presenza fissa della trasmissione: “ha già baciato Cristiano Caccamo”, si giustifica l’attore.

