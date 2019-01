Che Dio ci aiuti 5/ Anticipazioni quarta puntata: un nuovo amore per Azzurra? Al convento arrriva…

Giovedì 31 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5, la fiction campione d’ascolti che, ha battuto il debutto dell’Isola dei Famosi 2019 incollando davanti ai teleschermi, la settimana scorsa, 5.575.000 spettatori con uno share pari al 21.4%. Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi, Gianmarco Saurino e Arianna Montefiori tornano in onda oggi con una puntata ricca di colpi di scena. Mentre Nico e Maria continuano a frequentarsi, Ginevra sta cercando di capire se il suo futuro sia davvero in convento. Azzurra, invece, è sempre più decisa a vendere il convento per trasferirsi all’estero, in un posto che la allontani dal ricordo di Guido e Davide. Anche Valentina, infine, sta cercando di reagire e di riprendere in mano la sua vita. Ad aiutare tutte le ragazze ci sono come sempre Suor Angela e Suor Costanza, ma cosa accadrà nei nuovi episodi? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “FUORI”

Nel primo episodio della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 dal titolo “Fuori”, Suor Angea cerca di salvare una bambina. La piccola, infatti, sembra vittima della sua stessa madre e la religiosa fa di tutto per scoprire la verità. Maria, nel frattempo, è alle prese con un confronto con il padre. Non essendo ancora pronta ad affrontarlo chiede aiuto a Nico. Qualcosa, però, non va nel verso giusto e Nico si ritrova al ballo scolastico con Ginevra. Azzurra, nel frattempo, continua a cercare acquirenti per il convento. Suor Angela e Suor Costanza tentano in tutti i modi di boicottarla per convincerla a non vendere, ma al convento, si presenta un compratore inaspettato che non lascia indifferente Azzurra e, soprattutto, che la porta indietro ne tempo.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: L’ULTIMO RICORDO

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “L’ultimo ricordo”, dopo essere andata al ballo scolastico con Nico, Ginevra riceve una foto compromettente in cui è insieme all’aitante avvocato. Il problema, però, è che la novizia non ricorda assolutamente nulla di quello che è accaduto la sera precedente. Nico, invece, ricorda qualcosa della misteriosa serata? L’aspirante compratore è deciso a fare una proposta per l’acquisto del convento, ma Azzurra si rifiuta d’incontrarlo perché è stato un suo amore di gioventù. Bello, ricco e aitante, il compratore ha fatto colpo sulla vedova di Guido? Nel frattempo, tra Gabriele e Valentina semmbra tornato il sereno. I due, infatti, si preparano a godersi una cena romantica, ma qualcosa va storto…



© RIPRODUZIONE RISERVATA