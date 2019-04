Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De André/ Chi è? Lei bacia Erica, lui..

Negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello 16, ha fatto molto discutere Francesca De André e non solo per la questione legata a suo padre. I baci sulle labbra, ripetuti e “appassionati”, dati ad Erica hanno lanciato qualche sospetto sul fatto che tra le due potesse esserci qualcosa che fosse più di un’amicizia. Non tutti sanno che Francesca De André, ex di Daniele Interrante, è fidanzata. Lui si chiama Giorgio Tambellini e la loro relazione va ormai avanti da un po’ di mesi. Di lui non si conosce molto: Giorgio non fa parte del mondo dello spettacolo e il suo profilo Instagram è poco aggiornato ed è stato aperto poco prima dell’ingresso di Francesca nella casa del Grande Fratello. L’annuncio ufficiale di questa storia d’amore è arrivata proprio da parte della De André nello studio di Pomeriggio 5.

Francesca De André e le dichiarazioni sul fidanzato Giorgio

A Barbara d’Urso, Francesca De André in quell’occasione ha raccontato: “Barbara io ti avevo detto che andavo spesso in Toscana… Ebbene sì, c’è questo ragazzo che si chiama Giorgio ed è toscano. – per poi aggiungere – Lui ha 34 anni e in verità ci vediamo da settembre ma l’ho tenuto nascosto perché stavo valutando. È molto simpatico, è un lavoratore che non fa parte del mondo dello spettacolo.” Ma, dalle dichiarazioni fatte al Grande Fratello, sappiamo che questa storia d’amore continua e anche a gonfie vele ma pare sarà difficile vederlo in tv, magari per una sorpresa. Giordio, infatti, è un ragazzo riservato che non ama le telecamere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA