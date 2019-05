IL PANCIO ED ENZUCCIO/ Il duo fenomeno del web sogna Checco Zalone (Ciao Darwin 8)

Il Pancio ed Enzuccio sono tra i protagonisti di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, il varietà di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. Il duo di web star è pronto a rappresentare il mondo del web nella sfida televisiva contro il mondo della tv rappresentato da Paola Perego. Un successo trascinante quello del duo tra i protagonisti della commedia “Natale a Roccaraso” sceneggiato da Enrico Vanzina e diretto da Marco Risi e distribuito sulla piattaforma streaming di Netflix. Non solo, i due fenomeni del web hanno fatto tanto divertire con una serie di incursioni che hanno interessato anche il mondo del calcio come quando hanno preso di mira alcuni calciatori oppure quando si sono recati in Svezia dopo la sconfitta della Nazionale Italiana. Una cosa è certa: il Pancio ed Enzuccio sono tra le star del web con milioni di follower!

Il Pancio: “Non me lo sarei mai aspettato”

Andrea Panciroli è diventato Pancio quasi per caso come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a GossipTv: “Ho un bar e spesso in sala mi mettevo a scherzare con gli amici, raccontando qualche barzelletta e aneddoto divertente. Proprio loro, i miei amici, mi hanno spronato a fare lo stesso sul web e così, come un gioco e nulla di più, è nato Il Pancio”. Il successo è stato travolgente, ma Andrea non se l’aspettava minimamente anche se i numeri parlando da soli. “Non penso ancora di essere una star. Il web, alla fine, non è un vero palcoscenico dove hai le persone a pochi metri da te e c’è un rapporto quanto mai diretto, ma resta più che altro un mezzo per comunicare, per far arrivare a più gente possibile quello che si fa” ha raccontato la web star che sui social risponde a tutti. “Sulla mia pagina ufficiale su Facebook rispondo a tutti” – ha detto – cercando sempre di essere disponibile sia nei commenti sia nei messaggi, perché rispetto chiunque mi segua e mi dedichi un pensiero”.

Enzuccio di Il Pancio: chi è

Classe 1993, Vincenzo Biasi è nato a Taranto. Da tanti anni vive a Carpi dove è impiegato presso la Coop. Nel 2016 debutta nel web per gioco condividendo una serie di video divertenti che nel giro di pochissimo tempo sono diventati virali consacrandolo come una delle nuove star del web. Enzuccio è anche conosciuto per aver baciato Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 16; un bacio vinto dopo una lunga sfida nel web. Tra i suoi miti c’è Checco Zalone e con l’amico Il Pancio ha fondato il Partito del Piccione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA