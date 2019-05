Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino/ Uomini e Donne, ospiti: nessuna crisi per la coppia!

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino saranno ospiti del nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Per chi non si ricordasse inoltre, proprio Natalia Paragoni, attuale corteggiatrice di Andrea Zelletta, era arrivata ad un passo dalla scelta in villa perché lo spagnolo, aveva concluso il suo percorso con lei e la sua attuale fidanzata. Di recente, Ivan e Sonia sono apparsi molto “distanti” tramite social tanto che in molti, avevano paventato una possibile crisi di coppia. Ed infatti i due, condividono spesso momenti privati, per aggiornare gli estimatori sugli ultimi sviluppi della loro relazione. Da un poco di tempo invece, non comparivano insieme nelle Stories e questo, aveva preoccupato non poco tutti coloro che li seguono con interesse e passione ancor prima della scelta finale. A mettere fine alle polemiche, i dubbi, le incertezze ed anche le perplessità, ci ha pensato Sonia in prima persona.

Uomini e Donne: Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino ospiti in studio

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez sono usciti insieme dal trono classico di Uomini e Donne, nonostante poca gente scommettesse sull’esito positivo della loro relazione. Ed infatti, per molti lo spagnolo aveva fatto una scelta puramente di “comodo”, uscendo fuori dal dating show in compagnia di colei che veniva maggiormente apprezzata dal pubblico. Dopo alti e bassi, lo spagnolo ha fatto la sua scelta ricevendo un romantico “sì” come risposta. Dopo essere usciti insieme, sono comparsi molto spesso su Instagram, l’una nelle stories dell’altro. Dopo il silenzio per alcuni giorni, i fan si sono allarmati: aria di crisi? Durante una diretta, a rompere gli induci ci ha pensato proprio Sonia con una diretta social. Nel corso di quella occasione, la ragazza ha confidato di essere lontana dal fidanzato solo fisicamente in quanto, lui si trovava a Madrid e lei in Italia. Nessuna crisi di coppia e alcun tipo di problema sentimentale: Ivan e Sonia viaggiano a gonfie vele. Chissà se Gonzalez deciderà di trasferirsi in Italia per stare ancor più vicino alla sua dolce metà. Nel frattempo, gli estimatori possono gustarseli questo pomeriggio in onda.

