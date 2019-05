Kim Kardashian mamma per la quarta vota/ La madre surrogata sta partorendo

Kim Kardashian e Kanye West stanno per diventare genitori per la quarta volta. A North, 5 anni, Saint, 3 e Chicago, 1, sta per aggiungersi un altro bambino che dovrebbe nascere tra poche ore. A partorire, però, non sarà Kim Kardashian, ma la madre surrogata a cui la coppia ha deciso di rivolgersi per allargare la famiglia. Una scelta che è stata criticata, ma che Kim Kardashian ha difeso volendo avere un altro figlio senza affrontare una quarta gravidanza. I bambino dovrebbe venire alla luce tra qualche ora. L’annuncio è arrivato nel corso della diretta tv durante la puntata del 9 maggio del The Ellen DeGeneres Show. Ospite della puntata, la nonna Kris Jenner, 63 anni, ha ricevuto la notizia dalla conduttrice e dalla sorella di Kim, Kourtney.

Kim Kardashian mamma per la quarta vota: annuncio in tv

La famiglia di Kim Kardashian e Kanye West sta per allargarsi. «Stai per ricevere una grande sorpresa che ti piacerà molto», ha annunciato Ellen durante la puntata di The Ellen DeGeneres Showa alla mamma di Kim «e ora te ne parleranno tua figlia Kourtney e i tuoi sei nipotini, entrate!». «Mia madre non lo sa, ma la madre surrogata di Kim è entrata in travaglio, quindi è all’ospedale», ha detto Kourtney, la sorella di Kim. Come riporta il magazine People, dunque, Kim e Kanye si troverebbero attualmente in ospedale per aspettare che la madre surrogata partorisca e per conoscere immediatamente il bambino. Anche la terza figlia della coppia, la piccola Chicago, che ha da poco compiuto un anno, è nata da una madre surrogata, diversa, però, da quella scelta per il loro quarto figlio. «Kim e Kanye avrebbero voluto che a ricevere il loro embrione fosse la stessa donna che ha partorito Chicago, ma purtroppo l’impianto non ha funzionato», ha dichiarato una fonte vicino alla famiglia.





