L’era glaciale – In rotta di collisione/ Su Italia 1 il film d’animazione (11 maggio)

L'era glaciale – In rotta di collisione andrà in onda in prima TV questa sera, sabato 11 maggio alle ore 21.20, su Italia 1. Si tratta di un film d'animazione del 2016 nato dalla collaborazione di due case cinematografiche, ovvero la Blue Sky Studios e la 20th Century Fox Animation. Il regista è Mike Thurmeier, noto per aver diretto anche il terzo e il quarto episodio della seria de L'era glaciale, oltre al cortometraggio Una ghianda è per sempre. Il cast di doppiatori include nomi di successo come Ray Romano, che presta la voce a Manny, e John Leguizamo, che interpreta Sid. Denis Leary è Diego, tigre dai denti a sciabola, mentre il ruolo del mammut Julian è affidato ad Adam DeVine. Per quanto riguarda invece il doppiaggio italiano, esso è a sua volta eseguito da personalità celebri, come Claudio Bisio, Pino Insegno e Filippo Timi.

L’era glaciale – In rotta di collisione, la trama del film

L’era glaciale – In rotta di collisione è il quinto film della serie e, come di consueto, inizia con Scrat che tenta di mettere la propria ghianda al sicuro. Nel fare ciò si imbatte in un UFO immerso nel ghiaccio e, dopo averlo attivato, finisce nello spazio. Intanto Manny e i suoi amici, a causa di una pericolosa pioggia di meteoriti, sono costretti ad abbandonare le proprie case; durante la fuga incontrano Buck, un furetto che li informa su un grosso asteroide diretto verso la Terra. Egli propone agli altri animali di raggiungere il luogo dove, tanto tempo prima, sono caduti i primi asteroidi: lì, forse, sarà possibile trovare una soluzione all’imminente disastro spaziale. Il Dakotaraptor Gavin, però, ha sentito tutto ed elaborato un piano che prevede l’eliminazione di Manny, Sid e degli altri amici, nonché di tutti i mammiferi ad opera dell’asteroide in arrivo.

Il viaggio del gruppo di Manny, intanto, continua. Quando Diego trova una piuma di Gavin inizia a rendersi conto del rischio che lui e i suoi compagni stanno correndo; poco dopo, la variegata compagnia trova il primo asteroide precipitato sul pianeta e decide di lanciarlo verso quello in arrivo, così da deviarne la traiettoria. Si scopre, però, che esso è un luogo magico abitato da altri animali, i quali non invecchiano mai a causa dell’effetto di alcuni cristalli incantati. Dopo una serie di peripezie, complicate dall’intervento di Gavin, il primo asteroide (chiamato Geotopia) viene salvato e quello che sta per cadere sulla Terra è indirizzato altrove. Il lieto fine segue una vicenda piuttosto travagliata e rallegra tutti gli spettatori, grandi e piccini.

