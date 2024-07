Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), diretto da Ettore Scola

La programmazione televisiva di Rai 3 prevede, per il pomeriggio di questo sabato 27 luglio, a partire dalle ore 15, la messa in onda del film di genere commedia – drammatico Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca). Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1970 dalla Jupiter generale cinematografica in collaborazione con Dean Film e Midega Film, mentre la distribuzione è stata curata dalla Titanius.

La regia di Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) è di Ettore Scola, uno dei massimi esponenti della cinema italiano che ha girato capolavori come C’eravamo tanto amati, Brutti, sporchi e cattivi, La terrazza e molti altri, oltre ad aver lavorato con i migliori attori della sua generazione. Il soggetto e la sceneggiatura sono dello stesso Scola in collaborazione con Age & Scarpelli.La colonna sonora è del grande Armando Trovaioli, autore delle più importanti musiche da film e di tante canzoni famosissime come Roma nun fa’ la stupida stasera

Nel cast del film Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) c’è il Gotha degli attori italiani: Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini, Marisa Merlini, Manuel Zarzo, Juan Diego e Bruno Scipioni.

La trama del film Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca): un triangolo divertentissimo

La vicenda del Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) è improntata su quello che accade ad un muratore di origini romane di nome Oreste, il quale ha come principale scopo di vita quello di supportare le sue idee politiche che lo vedono fervido sostenitore del Partito Comunista. Durante la partecipazione della Festa dell’Unità incontra Adelaide che oltre ad essere la fioraia che gestisce il banco ubicato nei pressi del cimitero del Verano, ben presto sarà anche la donna che rapirà il suo cuore.

Sarebbe tutto molto bello se non fosse che quest’ultimo ha già una moglie e una famiglia. Lei si chiama Antonia e ben presto viene a conoscenza della straordinaria passione che sta legando il marito ad Adelaide. Antonia vorrebbe chiarire la situazione ma accade che durante il loro incontro Adelaide la scambi per la mamma di Oreste in quanto tra di loro c’era una certa differenza di età. Questo fatto farà nascere una discussione piuttosto animata che si trasformerà in una contesa fisica nella quale avrà la peggio Adelaide che finisce in ospedale.

Gli Intrecci amorosi però non finiscono qui. Oreste e Adelaide continuano a frequentarsi e soprattutto a prendere parte alle manifestazioni del Partito Comunista Italiano. Durante una di queste Oreste fa la conoscenza di una pizzaiolo di origini toscane di nome Nello. Tra di loro nasce una splendida amicizia ma Oreste commette la leggerezza di presentare al suo nuovo amico Adelaide. Tra di loro è colpo di fulmine.

Ha inizio così una nuova e travagliata relazione amorosa che ben presto metterà in difficoltà la stessa donna che non saprà più scegliere tra i due. Infatti lei si dice innamorata di entrambi. Anche in questo caso la vicenda si consuma con una sceneggiata e una rissa stavolta all’interno della pizzeria gestita da Nello.