Luca Ward a Vieni da me/ “Difficilmente piango, ma se penso a mio padre…”

Luca Ward torna ancora una volta a Vieni da me. Attore e doppiatore, la voce più bella d’Italia, l’uomo più amato da tutte le donne e ammirato dagli altri uomini, si racconta nuovamente ai microfoni di Caterina Balivo. Dopo aver aperto i cassetti della sua vita e aver scelto la sua partner ideale, Luca Ward ha accettato di rispondere in diretta ai messaggi che persone a lui vicine hanno deciso di inviargli. Si parte con Paolo Conticini con cui ha lavorato a lungo a teatro. Dietro l’aria da duro, si nasconde un uomo, un padre e un marito dolcissimo spiega Conticini con cui, presto, Ward tornerà a lavorare nuovamente a teatro. Uno dei momento più dolorosi che Luca Ward ha dovuto affrontare è stata la morte del padre. La sorella Monica, infatti, gli chiede di rivelare quache dettaglio di quel perdiodo perchè, essendo la più piccola, ha pochi ricordi. “Avevo 13 anni quando papà è morto per un aneurisma. Mamma non lavorava ed è stato un momento particolare perchè da una parte non ho avuto il tempo di rendermi conto della morte di papà perchè insieme a mia madre dovevamo mettere insieme il pranzo e la cena. Papà è morto dopo due mesi di coma e quando mamma è venuta a prendermi a scuola ho capito che qualcosa era successo. Lei ci ha riunito a casa e ci ha detto che non avevamo soldi. Sono uscito e ho cercato lavoro in una ditta di traslochi. Il giorno successivo lavoravo già”, ricorda l’attore che, poi, insieme alla madre, al fratello Andrea e alla sorella Monica ha poi formato una squadra ricominciando a vivere.

LUCA WARD: “PIANGO SOLO QUANDO GUARDO LE FOTO DI MIO PADRE”

Un dolore, quello per la morte del padre, che Luca Ward si porta ancora dietro. “Io i lutto non l’ho mai elaborato. Io sono un uomo che difficilmente piange, ma quando guardo le foto di mio padre, le acrime scendono”. Legatissimo alla famiglia, Luca Ward ricorda anche un momento particolare vissuto con il fratello Andrea con cui ha avuto piccoli diverbi in passato che li hanno portati ad allontanarsi. “Lui dice sempre quello che pensa, ma è una cosa che non si può sempre fare e io l’ho bacchettato. Questi miei rimproveri li ha sempre presi male” – spiega l’attore che poi ricorda un episodio particolare – “Io ho fatto Centovetrine tanti anni fa e quando sono uscito mi venne l’idea di proporre mio fratello che, quando aveva 30 anni, era bellissimo e faceva fermare i traffico. In più, la voce c’era, ma lui non volle andarci anche se la produzione aveva detto sì. E’ nata così una discussione perchè lui rifiutò di trasferirsi a Torino e io cercai di fargi capire che si trattava della sua carriera anche perchè, di noi quattro fratelli, chi ha il sacro fuoco dell’arte sono lui e mia sorella“, spiega. L’ultimo messaggio è della figlia maggiore che, in passato, non ha accettato la sua nuova famiglia. Con determinazione, però, Luca è riuscito a recuperare il rapporto con Guendalina: “è una donna tosta, è una doppiatrice anche lei ed è molto brava” – spiega Ward che poi conclude – “i figli vanno rispettati perchè sono persone come tutti”.

