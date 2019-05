Lucy Ayoub, chi è / La star di YouTube presentatrice alla Finale (Eurovision 2019)

Dopo una lunga fase di contrattazioni e trattative, con tanto scetticismo da parte dell’opinione pubblica israeliana, Lucy Ayoub si è aggiudicata un posto nel quartetto di presentatori dell’Eurovision Song Contest 2019, l’evento che si svolgerà in questi giorni a Tel Aviv. Lucy Ayoub è uno dei talenti provenienti da Youtube e più in generale dei social, grazie ai quali si è guadagnata fama e notorietà. Il suo nome è diventato piuttosto chiacchierato in ambito televisivo, grazie alle capacità di conduzione ed un carisma che le hanno permesso di arrivare in cima alla lista delle preferenze degli organizzatori. All’Eurovision svoltosi a Lisbona era già stata scelta per annunciare i voti di Israele (il cui punteggio da dodici punti era stato attribuito all’Austria). Lucy Ayoub è dunque una Youtuber di successo, ma da qualche tempo è molto attiva pure su Instagram dove conta circa diciotto mila fan.

Lucy Ayoub, chi è la conduttrice dell’Eurovisione

Lucy Ayoub, classe 1992, è una presentatrice televisiva e radiofonica nata in Israele. Il suo nome è balzato sotto i rfilettori grazie alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2019. La giornalista è stata selezionata insieme ad altri colleghi per dirigere la kermesse. Al suo fianco troviamo dunque Assi Azar, Erez Tal e Bar Refaeli. Lucy è nata ad Haifa, dopo il matrimonio si è convertita al cristianesimo. La storia della sua famiglia racconta momenti molto difficili a causa dei conflitti arabo-israeliani. Si è formata nella scuola di Haifa e fin da piccola si è appassionata alla scrittura, elaborando testi e poesie in arabo e in ebraico. La classe 1992 è diventata famosa all’età di ventiquattro anni, partecipando ad un concorso di poesie. Da quel momento in avanti ha cominciato a creare contenuti video su YouTube, fino alla chiamata in radio.

Lucy Ayoub, 2017 anno fortunato

La youtuber Lucy Ayoub si è conquistata man mano notorietà e importanti chances lavorative. Dopo l’ingresso in radio, le è stato affidato il programma israeliano Culture Club. La Ayoub ha poi rappresentato il suo paese all’Eurovision Song del 2018, con tanto di proteste da parte del pubblico israeliano, che non ha gradito il fatto che la conduttrice avesse parlato in lingua araba durante la trasmissione. Lucy Ayoub è tornata quest’anno all’Eurovision Song Contes 2019 insieme ad Assi Azar. Una nuova occasione per mettersi in gioco ma soprattutto di vivere un’esperienza prestigiosissima in ambito musicale. Chissà che questa nuova conduzione non possa permetterle di incrementare il suo numero di seguaci e fan in tutto il mondo. Ad apprezzarla sono già in tanti, tra gli addetti ai lavori e non.



