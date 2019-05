Made in Sud 2019/ Ospiti 6 maggio: Sal Da Vinci e l’attore Gianni Parisi

Lunedì 6 maggio, in prima serata su Raidue, Stefano De Martino e Fatima Trotta conducono una nuova puntata di Made in sud 2019 che andrà in onda fino a fine maggio. I due padroni di casa saranno interrotti dalle incursioni di Biagio Izzo, dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci e accoglieranno sul palco due ospiti che animeranno la serata. Sul palco di Made in sud, nella puntata odierna, saliranno il cantante Sal Da Vinci e l’attore Gianni Parisi, tra i protagonisti della quarta stagione di Gomorra. Proprio alla serie tv di sky, ambientata a Napoli e seguita da tantissime persone, sarà ispirata la parodia di Floriana De Martino e Luisa Esposito, mentre Francesco Albanese darà vita ad una rivisitazione in chiave comica delle serie cult “Il trono di Spade”. Non mancheranno, nel corso della serata, i momenti musicali e ballerini con le coreografie curate da Fabrizio Mainini e che vedranno ballare anche i due conduttori e la musica di Frank Carpentieri.

MADE IN SUD 2019: LA SCALETTA

I veri protagonisti de nuovo appuntamento con Made in Sud 2019, come sempre, saranno i comici che si alterneranno sul palco. Tutti gi sketch della serata si ispireranno all’America. Si andrà dai confronti generazionali tra Antonio D’Ausilio e Francesco Paolantoni e alle vicende del condominio di “Tra- Sit” con I Ditelo Voi. Spazio, poi, ai monologhisti Paolo Caiazzo, Ciro Giustiniani, Simone Schettino, Antonio Giuliani e Marco Capretti, i “neo genitori” Arteteca, Matranga e Minaf, Manu e Luca, Enzo e Sal, la signora “Romilda” Maria Bolignano, Mino Abbacuccio che vestirà i panni dell’amico degli animali, il “ parcheggiatore” Tommy Terrafino, Max Cavallari, Mariano Bruno, Gino Fastidio, i Radio Rocket, Emiliano Morana, la” influencer” Roxy Colace, il professore Enzo Fischetti. E, infine, Peppe Laurato con Rosaria Miele, Nello Iorio, Ettore Massa e Peppe Iodice.

