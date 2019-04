Elisabetta Gregoraci lascia Made in Sud/ Dopo l’aggressione di Gino Fastidio, l’addio

Una Elisabetta Gregoraci commossa e sulla soglia delle lacrime ieri sera a Made in Sud ha annunciato che lascerà il programma. Dopo 101 puntate e otto anni insieme, la showgirl calabrese ha deciso di lasciare il programma comico (“Lavorerò ancora in Rai, farò altre cose”) e lo ha annunciato durante la serata di ieri comunicando ai fan che, grazie agli ascolti di questa edizione, ci saranno tre puntate in più. Una notizia buona e una cattiva dice Elisabetta Gregoraci che sui social poi condivide il video del momento confermando su Instagram il suo addio nonostante le richieste e i commenti dei fan. Ma perché? Questo è quello che si chiedono oggi i fan della Gregoraci convinti che la sua decisione sia dovuta proprio alla presunta aggressione subita dietro le quinte del programma due settimane fa. La calabrese è stata special-guest star del programma ma è stata “vittima” di un alterco avuto con il cabarettista Gino Fastidio per via del suo intervento un po’ “lungo” rispetto a quello del collega.

L’ADDIO DI ELISABETTA GREGORACI A MADE IN SUD

Lo stesso Gino Fastidio ha voluto porgere le sue scuse ad Elisabetta Gregoraci che dal canto suo ha accettato in tv il gesto del comico, ma forse questo non è bastato visto che lei ha deciso di lasciare il programma dopo otto anni. Dall’altra parte c’è chi, invece, insinua il fatto che la coppia Fatima Trotta-Stefano De Martino abbiano oscurato la sua presenza nel programma e con successo alla luce degli ultimi ascolti e della “promozione” avuta da Made in Sud da parte dei piani alti della Rai. Intanto, Elisabetta Gregoraci alle pagine di Oggi racconta: “La Rai mi ha fortemente voluta sebbene avessi già preso altri impegni: ho un film in uscita con Mimmo Calopresti a cui tengo molto, ma che ha richiesto e richiede ancora un bell’impegno in termini di tempo“. Sarà solo questo il motivo del suo addio? Ecco l’annuncio della Gregoraci:





