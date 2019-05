Mara Venier/ Mediaset stoppa Maria De Filippi e lei chiama la Marcuzzi (Domenica In)

Prosegue la battaglia degli ascolti di Maria Venier, che con la sua Domenica In vuole confermarsi tra le regine del week end televisivo. Così per la puntata di oggi ha fatto recapitare il suo invito alla mitica Alessia Marcuzzi, che approda nei corridoi di Viale Mazzini per raccontarsi in un’intervista esclusiva. Zia Mara, oltre alla Marcuzzi, si è assicurata ospiti di tutto rispetto nella puntata odierna, tra cui Manuel Bortozzo e Massimo Giletti. Non mancheranno le sorprese durante il pomeriggio, anche se non ci sarà Maria De Filippi, il cui nome spiccava tra i papabili ospiti. A quanto pare Mediaset avrebbe posto un fermo, dunque Mara Venier dovrà “ripiegare” su altri personaggi famosi e altre storie avvincenti. Grande attesa per l’intervista alla Marcuzzi, che senza pensarci due volte ha accettato l’invito della collega, in virtù di una grande amicizia che le lega da molto tempo.

Mara Venier, con lei Domenica In è tornata al top

Con la sua esperienza e la sua brillantezza Mara Venier ha riportato Domenica In ai massimi livelli. Una trasmissione che grazie alla conduttrice è tornata ai fasti del passato e che questo pomeriggio andrà in onda per la penultima volta in stagione. Sui social qualcuno comincia a sentire già nostalgia e in moltissimi fanno sentire il proprio affetto e la stima profonda per Mara Venier. Oltre un milione e mezzo di follower su Instagram per la ‘Zia’, il suo ritorno in casa Rai, alla conduzione di Domenica In, le è valso un bel balzo in avanti anche in termini di seguito e popolarità. Non che ne avesse bisogno, in ogni caso la Domenica della tv pubblica ha riassaporato grandi vittorie nei duelli degli ascolti sotto l’ala di Mara Venier.

Mara Venier, contratto in scadenza con la Rai

Il contratto di Mara Venier con la Rai è in scadenza e in molti si domandano se la prossima stagione sarà ancora alla guida di Domenica In. Ai vertici della tv pubblica in tanti auspicano ad una sua conferma, anche se tra i fan c’è chi le consiglia di passare a Mediaset. Di certo la Venier sembra pronta a raccogliere nuove sfide professionali ed eventualmente anche a proseguire il suo percorso di consolidamento a Domenica In. Il suo contratto è in scadenza, il futuro professionale ancora un rebus. Le prossime due puntate del programma di certo procederanno sulla falsariga delle precedenti, con ospiti e amici di lunga data per Mara Venier. A fine stagione potrà discutere del suo futuro in Rai, che potrebbe anche continuare come sperano i tanti fan della conduttrice.



