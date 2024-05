Jerry Calà, perchè finito matrimonio con Mara Venier?/ “Mi beccò con una ragazza e mi inseguì con un bastone”

Jerry Calà ricorda la fine del matrimonio con l’ex moglie Mara Venier

Questa sera sabato 11 maggio Jerry Calà sarà ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda subito dopo Eurovision Song Contest 2024 su Rai1. E per l’attore sarà l’occasione giusta per tornare a parlare del suo passato, quindi anche del matrimonio poi naufragato con l’attrice e conduttrice Mara Venier. Stando alle anticipazioni riportate da Corriere.it, Calà ha riportato alla luce un curioso avvenimento riguardante la conduttrice di Domenica In, oggi sua grande amica. “Con Mara Venier ci siamo sposati a Las Vegas, una cosa piccola. Poi tornati in Italia abbiamo deciso di fare una festa per comunicare a tutti che ci eravamo sposati. Facemmo questa festa a Castiglioncello e Mara mi scoprì mentre parlavo in maniera ‘’intensa’’ con una ragazza. Io, in verità, avevo bevuto un po’…” ha ricordato Jerry Calà.

Chi è Alessandra Mele e perché si ritira da Eurovision Song Contest 2024/ "E' in atto un genocidio"

Sempre rievocando l’accaduto, Jerry Calà ha fornito a Nunzia De Girolamo qualche altro dettaglio dell’episodio risalente a una sera in Toscana di tanti anni fa: “Mi ero allontanato un attimo con questa ragazza, ma Mara è arrivata e si è arrabbiata molto. Sappiamo che lei ha un carattere prominente, ha preso un bastone e mi ha inseguito per tutto il locale” ha ammesso Jerry Calà sulla Venier.

Eurovision 2024, si ritiano Portogallo, Svizzera, Irlanda e Regno Unito?/ Il motivo della protesta

Jerry Calà, il retroscena sull’episodio con Mara Venier: “Renato Zero ha visto tutto”

Tornando sul fattaccio Jerry Calà ha poi svelato un curioso retroscena che vede protagonista anche Renato Zero. Il cantante romano ha infatti visto da vicino quanto accaduto, con Mara Venier che ha inseguito per il locale toscano Jerry Calà armata di bastone. “Mi ricordo la faccia di Renato Zero, che seguiva tutta questa scena e si scompisciava dal ridere”.

Nel corso dell’intervista che Calà ha rilasciato a Ciao Maschio su Rai1 non è mancato anche un momento nostalgico, con l’attore che ha ricordato i fortunati periodi della sua giovinezza: “Mi manca la spensieratezza degli anni ’80” ha confidato l’attore veronese a Nunzia De Girolamo tornando sugli anni che oltre alla sua gioventù hanno rappresentato anche la sua fortuna professionale, con l’esplosione dei suoi film nelle sale cinematografiche. Qualche anno fa Jerry Calà ha ammesso il suo rimpianto nell’aver abbandonato il filone dei Cinepanettoni, dove ha recitato nei primissimi anni prima di mettersi in proprio.

Kaleen, Austria: con “We Will Rave” finalista Eurovision 2024/ Esibizione mozzafiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA