Martina Nasoni/ Crisi con Daniele Dal Moro, c’è dietro Valentina Vignali? (GF 16)

Martina Nasoni è ancora in piena altalena emotiva al Grande Fratello 2019, indecisa su quali sentimenti possa provare per lei Daniele Dal Moro. Dopo aver sbottato lo scorso sabato contro Valentina Vignali, la ragazza dal cuore di latta continua a chiedersi se il flirt sia davvero scoppiato oppure no. Senza mezzi termini, ha infatti fatto notare a Gaetano Arena che il bel veronese rischia seriamente di perdere l’opportunità. Lo vorrebbe più giocherellone, più leggero e persino più libero mentalmente, ha confidato all’amica Francesca De Andrè. Martina ha notato tra l’altro di essere sempre lei a provocarlo e a cercarlo, ma di essersi ormai stufata di essere la prima a fare qualsiasi tipo di mossa. Chissà come reagirà quando scoprirà gli ultimi gossip su Daniele e il presunto bacio sotto cuscino con Valentina. Clicca qui per guardare il video di Martina Nasoni e Francesca De André.

Martina provoca Gaetano Arena

Il Grande Fratello 16 ha tolto il sorriso a Martina Nasoni, dopo averla trasformata in una ragazza innamorata. I motivi sono tanti e nel calderone c’è anche la mezza lite con Valentina Vignali, che spesso e volentieri le ricorda quanto sia piccola d’età. Burle che però non piacciono a Martina, stufa di sentirsi dire che molte cose le sono precluse proprio perché immatura. La cestista tra l’altro ha manifestato un pensiero che lo stesso Daniele Dal Moro ha nei confronti della ragazza, tanto che negli ultimi giorni ha scelto di non condividere alcune sofferenze con lei proprio perché sicuro che non potesse capirle per mancanza di esperienza. Nel frattempo Martina supera il confine con Gaetano Arena, arrivando a provocarlo durante la festa texana dello scorso sabato. Il modello le ha chiesto più volte di cessare i giochi, ma alla gieffina piaceva troppo vederlo friggere dal desiderio di baciarla. Clicca qui per guardare il video di Martina Nasoni e Gaetano Arena.

Favorita per la vittoria finale del GF 16 c’è anche Martina Nasoni

Martina Nasoni continua a essere una delle preferite alla vittoria del Grande Fratello 2019, ma dovrebbe guardarsi le spalle dalle rivali più forti. La ragazza dal cuore tenero potrebbe crollare infatti da un momento all’altro e a rovinare il suo gioco potrebbe essere addirittura proprio Daniele Dal Moro. Qualcosa non va fra i due, tanto che Cristian Imparato e molte persone sui social, ipotizzano che la loro storiella d’amore gieffina sia solo una facciata. I due sono stati spinti dalla produzione a creare il teatrino oppure la Nasoni è vittima di una strategie del veronese? Alcuni spettatori invece vorrebbero che i veri pensieri di Daniele venissero smascherati nella diretta di questa sera: più di una volta ha specificato che è tempo perso quello trascorso con Martina, preferendole Valentina Vignali. Eppure subito dopo lo vediamo pronto a baci e abbracci platonici sotto le coperte proprio con la ragazza dal cuore di latta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA