Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ‘scontro’ sui social dopo la rottura/ “Le chat con Onestini dove sono?”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, chi ha tradito chi? L’ultimo ‘botta e risposta’ sui social

La settima edizione del GF Vip è stata forse tra le più iconiche del reality, tanto per le dinamiche osservate quanto per la capacità dei protagonisti di attirare l’attenzione anche a distanza di tempo. Volti rappresentativi di quell’annata furono e sono ancora oggi Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli; veterani fino alle battute finali e soprattutto legati da un rapporto sentimentale piuttosto controverso. Alti e bassi, liti furiose e momenti di dolcezza; la liaison è proseguita anche fuori dal Grande Fratello ma ad oggi la rottura sembra invece definitiva.

Daniele Dal Moro ha querelato Selvaggia Lucarelli?/ “Ci vediamo in tribunale!”

Come anticipato, l’amore tra Oriana Marziali e Daniele Dal Moro sembra ormai tramontato e sui social l’aria tra i due sembra essere piuttosto tesa. Come riporta BlogTivvu, tra frecciatine e rivelazioni taglienti i due ex volti del GF Vip non sembrano essersi lasciati nel migliore dei modi. Proprio la showgirl ha preso la parola nelle ultime ore rivelando un particolare retroscena riguardante una presunta collaborazione professionale, sfumata per motivi economici.

Daniele Dal Moro conduce una serata contro la violenza sulle donne/ Lucarelli attacca: "Per chi non sapesse…"

Daniele Dal Moro ‘avverte’ Oriana Marzoli: “Ti do una bella tirata di orecchie…”

“A Madrid gli parlavo dei reality fatti in Cile; volevo andare a farne uno con lui e gli è piaciuta l’idea perchè ci sarebbero state competizioni fisiche, lo volevo con me. Una volta scoperto il cachet ha rifiutato. Rispetto: parola sconosciuta per lui”. Questa l’ultima frecciatina di Oriana Marzoli rivolta a Daniele Dal Moro sui social – come riporta BlogTivvu – con immediata risposta da parte dell’ormai ex fidanzato: “Non temere, nella prossima live ti do una bella tirata di orecchie. E si, nella prossima live: così lucro un po’ come hai sempre fatto tu. E i messaggi di cui parli sono pubblici e puoi tranquillamente parlare con le dirette interessate, mentre le tue chat con Onestini dove sono sparite?”.

Daniele Dal Moro si scusa con Oriana Marzoli dopo gli attacchi/ E spunta un rumor: "Lei lo odia tanto"

Dalle parole di Daniele Dal Moro si evince come la rottura con Oriana Marzoli non sia arrivata unicamente per questioni professionali o incomprensioni. Il riferimento alle chat con Luca Onestini – anche lui ex volto del GF Vip – sembra richiamare a presunti tradimenti o circostanze simili. Tra l’altro, come riporta il portale, anche la venezuelana avrebbe alluso a possibili tradimenti da parte del veneto. Quest’ultimo, sempre sui social, ha poi rincarato la dose: “Occhio perchè sono pappa e ciccia con gli avvocati ultimamente, non tirare tanto la corda… Che alla tua storia della povera innamorata tradita non ci crede nessuno!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA