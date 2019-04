Martina Nasoni sfogo su Daniele al GF 16/ Video “cardiopatica, sfigata in amore e…”

La quarta puntata del Grande Fratello 2019 è stata particolarmente difficile per Martina Nasoni che si è ritrovata davanti una verità scomoda. Molto presa da Daniele Dal Moro, Martina è rimasta spiazzata da un video in cui Daniele si lamentava con gli altri inquilini della casa mentre Valentina Vignali le parlava alle spalle. Dopo aver sbottato in diretta, Martina si è lasciata andare ad uno sfogo nella panic room della casa di Cinecittà. Sola e con tutte le telecamere della stanza puntate su di lei, Martina si è sfogata dando vita ad uno vero e proprio show che, rapidamente, ha non solo fatto il giro del web, ma ha anche conquistato il pubblico. “Primo, non lo fate andare via, secondo, non sono pazza, non fatemi passare per pazza, per la 21enne che si è costruita un castellino con il principe azzurro che si è dato con il cavallo e non me ne sono accorta! Già ho avuto la mia bella batosta d’amore, ho fatto le cose con calma con questo cristiano perché è particolare… Sono cose che ha detto una settimana e mezzo fa, non è stato carino (…) però non sono pazza, non me le sono inventate le cose”, ha sbottato Martina.

Martina Nasoni, sfogo su Daniele Del Moro: “non sopporto l’idea che…”

Martina Nasoni non ha intenzione di rassegnarsi, ma non vuole neanche farsi male e, di fronte alla reazione di Daniele Dal Moro, non ha nascosto a propria rabbia. “Non sopporto l’idea che ora questo si incazza perché non ho mantenuto la calma, e grazie che non ho mantenuto la calma durante la diretta, perché se dopo tutto questo avvicinamento che è stato fatto con calma, con amore, con capoccia, se penso che questo dice ‘questa è un accollo perché stavo sdraiato ed è venuta là’, io mi incazzo, è normale!”, sbotta in panic room la ragazza dal cuore di latta. Convinta di avere totalmente ragione, Martina promette che, d’ora in poi, la situazione cambierà: “E comunque adesso gli faccio la ramanzina perché se tu ti preoccupi realmente che io posso stare male e tutto il resto, non si dicono determinate cose. E più che altro adesso mi deve dire chiaramente che cosa vuole fare, se ha piacere o no nel conoscermi! Perché se non ha piacere io non vado oltre, non vado a farmi male!”.

Martina Nasoni, appello al pubblico: “cardiopatica, sfigata in amore e…”

Delusa da una situazione che avrebbe voluto vivere in modo diverso, Martina Nasoni, da una parte nasconde la grande delusione per quanto visto e, dall’altra, spera di poter continuare a vivere l’avventura nella casa del Grande Fratello 2019. I video di Martina hanno scatenato il pubblico che hanno osannato la ventunenne del Gf 16 che, conclude il suo sfogo in panic room, rivolgendo un appello proprio al pubblico: “Come minimo mi dovete far vincere: cardiopatica, sfigata in amore e pure in altre vicende. Peggio di così non mi poteva andare!”. I telespettatori accoglieranno l’appello di Martina?





