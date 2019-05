Michael Terlizzi gay?/ Grande Fratello 2019: arriva la testimonianza di una ex dama

Nella Casa del Grande Fratello 2019, continuano i dubbi sulla sessualità di Michael Terlizzi. Nemmeno fosse un caso nazionale di estrema importanza, il modello da settimane, si trova con tutti i fari puntati addosso soltanto perché, alcuni coinquilini presenti (e non), avrebbero più volte messo in discussione la sua reale attrazione nei confronti delle donne. Da Cristian Imparato a Guendalina Canessa, si è cercato di indagare morbosamente nell’identità di Michael che, in più di una occasione,ha ribadito di essere eterosessuale anche perché, qualora fosse stato realmente gay, non avrebbe mai avuto alcun problema a dirlo ed accettarlo. Anche Franco Terlizzi si è dimostrato solidale nei confronti del figlio ed anzi, nel corso dell’ultima puntata serale con Barbara d’Urso, è entrato in Casa per fargli una sorpresa e rimproverare gli amici che lo prendono in giro per il suo problema alle braccia. Ultimamente anche Mila Suarez ha riempito di domande il buon Michael, sempre vertendo sullo stesso tema.

Michael Terlizzi gay? Arriva la nuova testimonianza

A spezzare una lancia a favore di Michael Terlizzi, scagionandolo dunque dalle accuse di nascondere la sua presunta omosessualità in televisione, è stata una ex dama del trono over Uomini e donne, Manila Boff. Raggiunta dal sito Bollicine Vip, ha confessato di essere stata corteggiata proprio dal gieffino: “Tutto mi ha dato l’idea meno che una persona che avesse dei dubbi in merito al suo orientamento sessuale. Trovo sgradevoli le accuse che sono state mosse nei suoi confronti nella casa da Guendalina Canessa e Cristian Imparato e soprattutto vorrei smentire che sia gay. Io posso testimoniare in maniera ferma, lo potete vedere anche dai messaggi che ci siamo scambiati, che Michael è una persona veramente valida”. La ex protagonista del dating show, ha anche aggiunto di non riscontrare assolutamente nulla di quello che gli viene detto nella casa del Grande Fratello 2019. “Io non vedo in Michael una persona che si nasconde dietro un dito, ho sempre visto una persona chiara e diretta. Soprattutto, ripeto, non ho visto un atteggiamento equivoco in nessun caso”.

