NEW AMSTERDAM/ Anticipazioni del 5 maggio 2019: ritorna su Canale 5 il medical drama

NEW AMSTERDAM, ANTICIPAZIONI DEL 5 MAGGIO 2019: LA SERIE TV

New Amsterdam ritorna nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 5 maggio 2019, con la sua seconda metà della prima stagione. Un doppio appuntamento, grazie alla puntata 12, dal titolo “Un posto al tavolo” e 13, intitolata “Anime diverse“. Nuovi episodi per Ryan Eggold, che abbiamo già conosciuto come il saggio e sconsiderato Max, il direttore dell’ospedale. Ancora tredici puntate prima che il capitolo venga concluso, per un medical drama che ha sorpreso non poco fan e critica. Dopo essere riuscito ad ottenere una forte popolarità grazie a The Blacklist, Eggold non era riuscito a far decollare lo spinoff dello show originale, nonostante gli sia stato affidato un ruolo da protagonista. Questo nuovo progetto, distante anni luce dallo show con James Spader e Megan Boone, gli ha permesso invece di ritornare in cima alle preferenze del pubblico mondiale. Basato sul libro autobiografico di Eric Manheimer, Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, New Amsterdam esplora non solo le difficoltà di doversi confrontare con emergenze e tragedie, ma anche la rivoluzione medica promossa dal suo personaggio fittizio, che cercherà di migliorare l’accesso di ogni paziente alle cure possibili.

La lotta contro la corruzione e la malattia hanno caratterizzato la prima parte della stagione in corso, tanto che l’ultimo episodio trasmesso in Italia ci ha lasciati con il fiato sospeso proprio per quanto riguarda lo stato di salute di Max. Collassato mentre si trova al lago con la moglie, verrà trasportato in ospedale per un intervento d’emergenza. Il suo segreto è ormai stato rivelato e questo imporrà i medici con cui lavora di fare i conti con la verità. La moglie Georgia però è preoccupata che quanto accaduto possa aver compromesso le funzioni cerebrali del marito. Naturalmente ritroveremo in questa ripartenza di metà stagione anche tutti gli altri volti noti cello show, da Janet Montgomery nei panni della dottoressa Bloom fino a Freema Agyeman in quelli della dottoressa Sharpe. Proprio quest’ultima avrà l’arduo compito di informare il resto dello staff medico sulle reali condizioni di Goodwin, dopo aver premuto a lungo perché fosse lui stesso a parlarne con i colleghi. Rivedremo inoltre Frome, il personaggio di Tyler Labine, e Kapoor, interpretato da Anupam Kher. Da non dimenticare anche i personaggi secondari come Dora, dietro cui troviamo il volto della sorprendente Zabryna Guevara, Georgia, la moglie di Max interpretata da Lisa O’Hare, ed infine Martog Bingham.

NEW AMSTERDAM, ANTICIPAZIONI DEL 5 MAGGIO 2019

EPISODIO 11, “UN POSTO AL TAVOLO” – Una lotta contro il tempo per lo staff dell’ospedale: la Sharpe informa tutti quanto accaduto al direttore e soprattutto che finora ha nascosto di avere un cancro. Intanto Max viene prelevato dalla casa sul lago e trasportato in tutta fretta in ospedale. Fulton riceve l’incarico di dover assumere il ruolo di direttore fino a che Max non possa riprendere il suo posto. Si rende conto però che i cambiamenti operati da Goodwin sono più profondi del previsto. Nel frattempo, Georgia chiede con insistenza quali possano essere le conseguenze del malore avuto dal marito: durante il collasso, Max non ha respirato per diversi minuti.

EPISODIO 12, “ANIME DIVERSE” – Max continua una lenta ripresa e questo non gli impedirà di pensare alla gestione dell’ospedale, dai problemi più piccoli a quelli più grandi. Kappor decide intanto di chiedere l’approvazione per l’acquisto di un nuovo strumento costoso, che potrebbe salvare la vista di una sua paziente. Iggy invece decide di denunciare il dottor Maravich dopo aver concluso che non può occuparsi della sala operatoria. Nel frattempo, un gruppo di portoricani vengono ricoverati con sintomi identici ed assegnati alle cure di Bloom. La Sharpe però dovrà prendere una decisione per quanto riguarda la sua relazione con Bloom.



