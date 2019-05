Pamela Prati/ La dedica alla Perricciolo dopo Live non è la d’Urso: “Ti voglio bene”

Pamela Prati continua ad essere la grande protagonista dei talk televisivi di Canale 5. L’ospitata e poi la frettolosa uscita di scena, per due volte, dallo studio di Live non è la d’Urso ha sollevato molte nuove critiche e discussioni ma anche riflessioni. Una di queste è quella che Roberto Alessi fa oggi a Pomeriggio 5, proprio nel salotto di Barbara d’Urso. In riferimento alla breve intervista fatta dalla padrona di casa alla Prati, il direttore di Novella 2000 dichiara: “Pamela ieri ha dato due risposte eccezionali. Uno, dire che dovrebbe difendere la sua donna Mark Caltagirone. – ammette Alessi, che poi motiva la sua osservazione – È un’accusa gravissima che una donna fa al proprio uomo. Tradotto vuol dire ‘Tu Mark non mi stai difendendo ne momento più delicato di tutta la mia vita’.”

PAMELA PRATI, DEDICA ALLA PERRICCIOLO: “TI VOGLIO BENE”

Pamela Prati avrebbe dunque ammesso la “colpevolezza” di Mark Caltagirone con questa affermazione. Alessi però continua: “Due, lei dice che dovrebbe mostrare una foto di loro due per toglierla da questo impiccio terribile, ma lui non lo fa. E ciò vuol dire che lui, in un momento così delicato per Pamela Prati – ha perso peso, ha avuto problemi di cuore, ha la tachicardia – non gli interessa nulla. Lui prosegue col suo capriccio di non apparire perché è una persona riservata. Ma in che film?” E se in tv si continua a parlare di lei, del suo matrimonio saltato e di Cartagirone, vero o inventato che sia, su Instagram Pamela Prati rompe il silenzio. Lo fa con una dedica per una delle sue agenti, Pamela Perricciolo. “Ti voglio bene Pam” scrive la Prati con tanto di tag all’amica.

