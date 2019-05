Pet Semetary/ Video, film tratto dal romanzo horror di Stephen King da oggi al cinema

Pet Semetary, adattamento cinematografico del famoso romanzo di Stephen King, arriva oggi nei cinema. Il film di Dennis Widmyer è molto atteso, anche perché lo sceneggiatore Jeff Buhler ha fatto dei cambi notevoli nella trama, rivelando tutto peraltro già nel trailer. Niente spoiler dunque. Nel romanzo è il piccolo Cage a tornare in vita, invece nell’adattamento di quest’anno toccherà alla sorella maggiore. Inoltre, c’è stato un grande dibattito sui diversi finali che sono stati girati, ma dopo le riprese è stato scelto quello più cupo, secondo gli autori. L’attrice Amy Seimetz interpreta il ruolo della madre. È nota anche come sceneggiatrice di successo, come dimostra la serie “The Girlfriend Experience”. Inoltre, ha preso parte a “Stranger Things” e “Alien: Covenant”. A dare il volto alla figlia Elle è la piccola Jeté Laurence che vanta già ruoli importanti ne “L’uomo di neve” e nella serie “Sneaky Pete”. Jason Clarke interpreta invece il padre: di recente è apparso in “La conseguenza” e “First Man”. Il vicino di casa che gli svela il mistero del cimitero è John Lithgow, che interpreta Winston Churchill in “The Crown”. Tra le curiosità anche il casting per il gatto Church: per il ruolo sono stati usati ben cinque felini.

PET SEMETARY, TRATTO DAL ROMANZO HORROR DI STEPHEN KING

La dura vita condotta da Louis dà la spinta al film. È un dottore provato da quello che ha vissuto nel pronto soccorso della città in cui lavora. Nel corso degli anni ha fronteggiato situazioni di ogni tipo, e i continui traumi hanno avuto delle evidenti ripercussioni sulla sua quotidianità. Arriva per lui il momento di lasciarsi tutto alle spalle e provare qualcosa di nuovo e rilassante, che offra prospettive di serenità alla sua famiglia. E allora decide di trasferirsi in un piccolo paese del Maine con la moglie Rachel e i figli Ellie e Cage. Si ritrovano così dalla città alla campagna, con un enorme bosco alle spalle della loro casa. Tra gli alberi c’è un cimitero degli animali, ma non è l’unico elemento oscuro. C’è infatti un antico e sacro terreno indiano dietro un cumulo di legna: chiunque venga seppellito lì, non resta sottoterra a lungo, ma fa ritorno tra i vivi per tormentarli. Jud, il vicino di casa di Louis, conosce molto bene il luogo e decide di mostrarlo al dottore per dargli la possibilità di riportare in vita il gatto della figlia Ellie. Quando resuscita, il felino è molto più aggressivo. E questo è solo l’inizio del dramma horror tratto dal romanzo di Stephen King.





