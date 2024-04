I Fratm, Pechino express 2024/ Artem e Antonio Orefice, la fortuna li assiste ancora. E nell’ottava tappa…

I Fratm: Artem e Antonio Orefice, ancora una volta, riescono ad evitare l’eliminazione da Pechino Express 2024

Nel loro piccolo stanno facendo tanto. I Fratm di Pechino Express 2024, ogni volta, sono tra i maggiori indiziati per l’eliminazione, ma per un motivo o per l’altro riescono sempre a sfangarla. Quella formata da Artem e Antonio Orefice è una coppia che riesce a sopravvivere persino a se stessa e ad un impegno che, gradualmente, sembra affievolirsi sempre di più. Durante la varie prove, infatti, i Fratm perdono più tempo a lamentarsi che a cercare soluzioni. Si scoraggiano facilmente, soprattutto Artem che quando si è ritrovato catapultato in una biblioteca avrebbe voluto cambiare aria.

“Qua ci stanno troppi libri, lasciamo stare Antò, deve essere qualcos’altro!”, le sue parole arrendevoli durante la ricerca di un indizio. Il tempo scorre veloce a Pechino Express 2024, mentre i Fratm rimbalzano lentamente da una parte all’altra.

I Fratm di Pechino Express 2024 sopravvivono ai loro stessi errori

“Chi siete? Non si può registrare qui!”, gli dicono in coro i dipendenti di una banca, durante la ricerca dell’indizio. “Ma questi pensavano che volevamo fare una rapina?!”, chiedono sbigottiti i due Fratm. Non è dato sapere. Ad ogni modo la coppia, chiude la settima tappa di Pechino Express 2024 al penultimo posto, ottenendo ancora una volta la grazia.

Non c’è eliminazione in questa puntata, grazie alle Amiche che si fanno intenerire. “Antonio dei Fratm è come un figlio”, dicono in corso. Insomma, la coppia riesce clamorosamente a proseguire il suo percorso a Pechino Express 2024. E se alla vigilia dell’ottava tappa sono ancora in gioco, forse, è anche giusto riconoscergli un minimo di merito. A differenza di Costantino Della Gherardesca, che ha le idee chiare su Antonio e Artem: “Voi Fratm siete furbi, vi fate benvolere, rimanete sempre a metà classifica e intanto restate in gioco”.











