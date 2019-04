Serena Rutelli/ Chi è la mamma biologica? (Grande Fratello 2019)

Il mistero della mamma biologica di Serena Rutelli

Serena Rutelli è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico del Grande Fratello 16, anche se durante la prima settimana la sua presenza in Casa è stata piuttosto silenziosa. Superato lo scoglio della nomination, la ragazza ha deciso di aprirsi di più e di far sentire la sua voce, riuscendo ad ottenere l’attenzione di chi sostiene un gioco pulito all’interno del reality. Serena infatti è al di fuori di molte dinamiche che stanno avvenendo fra tanti altri concorrenti e durante l’ultima diretta ha parlato della sua infanzia tormentata, degli anni precedenti all’adozione da parte di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Ha confidato alle amiche di non aver alcun ricordo della madre naturale, ma solo dell’abbandono del padre, che ha scelto di affidarle alle suore perché venissero adottate. Ed ora invece la madre biologica ha scelto di entrare in contatto con Barbara d’Urso, come rivelato a Domenica Live. Vuole parlare con Serena e darle tante spiegazioni, grazie ad una lettera che le verrà affidata solo se la concorrente accetterà questo primo contatto. Clicca qui per guardare il video su Serena Rutelli a Domenica Live.

Serena Rutelli sarà lei la vincitrice?

Sono tante le qualità che Serena Rutelli sta dimostrando al Grande Fratello 2019 e che potrebbero farci pensare che sarà proprio lei la futura vincitrice di quest’edizione. Pulita, sincera, umile. Non c’è stata una sola occasione in cui si è lasciata travolgere dalle provocazioni degli altri concorrenti ed anche se ha legato di più solo con alcuni dei componenti della Casa, il pubblico è riuscita ad apprezzarla proprio per la scelta di non unire le forze con i gieffini più contestati. Amicizia e amore sono al primo posto nella vita di Serena, che forse non sbandiera rivelazioni importanti e scioccanti come altri concorrenti, ma che è in grado di farsi ben volere dagli italiani. E non è stato semplice per lei: ha dovuto scrollarsi di dosso quelle accuse sui social che sono emerse in quanto ‘figlia di’. Uno scoglio che molti, nella sua stessa situazione, non sono riusciti a superare e che invece ha reso Serena ancora più vincente. Impegnata nei massaggi, nei trattamenti di bellezza, è diventata una cara confidente di Mila Suarez, nel vortice delle critiche da parte dei gieffini.

Gli scommettitori sono con Serena Rutelli

Serena Rutelli si trova ancora nella rosa delle papabili alla vittoria del Grande Fratello 2019, anche se in posizione di svantaggio rispetto alla rivale Martina Nasoni. La figlia di Barbara Palombelli registra infatti quota 6.00 per quanto riguarda Eurobet, che all’inizio le aveva assegnato 17.00. Potrebbe doversi confrontare con Valentina Vignali, per ora ferma come lei a 5.50 agli occhi di Goldbet, mentre secondo Bet365 Serena dovrebbe cedere la vittoria a Kikò Nalli, in vantaggio con una differenza di 0.50. Davvero difficile da dire su quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane: l’ostacolo maggiore per la Rutelli è rappresentato in realtà dagli altri concorrenti e non dalla sua condotta in Casa. Qualcuno potrebbe scegliere infatti di sacrificarla all’altare delle nomination, dato che ha scelto di non sostenere alcuni elementi forti del programma. In base al termometro social, ci sono invece forti possibilità che la ragazza possa superare qualsiasi televoto futuro.



