Silvia Mezzanotte/ L’ex dei Matia Bazar si rimette in gioco (All Togheter Now)

Silvia Mezzanotte sarà tra i protagonisti della nuova trasmissione che andrà in onda dal 16 maggio, All together now. Sarà infatti tra i cento giudici che hanno tutti a che fare con il mondo della musica. Forse ai più questo nome senza la sua foto non dice molto, ma se si presenta come la ex cantante dei Matia Bazar in automatico si sente la sua fantastica voce echeggiare nelle orecchie. La maggior parte dei suoi singoli sono poco conosciuti, anche se la collaborazione con altri cantanti per la sua voce stupenda, calda e profonda, l’hanno resa molto famosa. La sua collaborazione nel gruppo Matia Bazar li ha portati al successo. Non è una donna che ama far sapere della sua vita privata, che non è mai stata infatti presa in grande considerazione da nessun tipo di gossip. Si sa che ha una vita sentimentale stabile e che la sua voce è stata la sua faccia da sempre.

Silvia Mezzanotte: l’apprezzamento del Papa

Un biglietto da visita stupendo per Silvia Mezzanotte, oggi a All Togheter Now, è anche quello dell’apprezzamento del Papa quando ha cantato in Vaticano per il concerto del Santo Natale. Il suo nome è tornato alla cronaca in questi ultimi giorni proprio per la partecipazione imminente a questo programma, in pochi giorni ha ricominciato a riecheggiare nel web anche il nome del gruppo Matia Bazar che da anni non si sentiva. Dal 2015 si dedica ad insegnare canto presso una sua Accademia a Mazara del Vallo, è un’ottima insegnante e collabora qui con altre grandi voci per trovare dei nuovi talenti ed aiutarli nel mondo della musica e dello spettacolo. Nel 2016 ha partecipato sulle reti Rai alla trasmissione Tale e quale show nelle vesti di concorrente, la sua voce ha emozionato anche in questo caso, ma nel 2018 ha ricominciato a cantare dei suoi inediti e cliccando qui potete sentire il suo nuovo lavoro, un album con singoli davvero emozionanti. L’estate del 2018 è una vera e propria raccolta di successi, il suo tour Summer 2018 la porta in molti luoghi d’Italia dove i suoi fans la fanno sentire la protagonista delle loro passioni, la sua voce conquista ancora e nonostante i quasi sessant’anni resta una donna bellissima e pronta sempre a raccogliere i grandi successi che devono venire.

