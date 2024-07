Alessandro Rausa non ci sarà a Uomini e Donne a settembre? L’indiscrezione

Quali saranno i cavalieri e le dame protagoniste della prossima stagione di Uomini e Donne? Alla fine di agosto, come di consueto, ripartiranno le registrazione della nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi, che oltre a presentare i nuovi tronisti, svelerà al pubblico chi sono i volti noti del parterre Over che torneranno ad accomodarsi al centro dello studio. Dalle ultime indiscrezioni, pare che uno dei più amati dal pubblico non farà il suo ritorno a settembre.

Parliamo di Alessandro Rausa, il cavaliere 93enne che si è fatto conoscere dal pubblico di Uomini e Donne per la sua passione per Vasco Rossi e per la frequentazione avuta con la dama Pinuccia Della Giovanna, poi finita tra liti e accuse.

Alessandro Rausa potrebbe lasciare definitivamente Uomini e Donne: ecco perché

Nel finale della scorsa stagione di Uomini e Donne, Alessandro Rausa ha iniziato a frequentare una nuova dama, la signora Maria Teresa, con la quale è nato un forte sentimento, tanto che i due erano pronti ad intraprendere la loro vita insieme anche fuori dal programma. Per l’affetto nato nei confronti di Alessandro e per il legame che lo lega alla redazione del dating show, Maria De Filippi ha però chiesto al cavaliere e alla sua dama di rimanere nel programma, cosa che sembrava avessero accettato. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Today, pare che a settembre Alessandro non ci sarà. “forse complice l’età, Alessadro Rausa ha pur sempre 93 anni, la sua presenza a settembre rimane un grande punto di domanda.” scrive, infatti, la fonte, anticipando quella che potrebbe essere la prima grande assenza della prossima edizione di Uomini e Donne.