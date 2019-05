Wanda, madre adottiva Paola Caruso/ “La mamma biologica? Ho provato amarezza e…”

Grande sorpresa per Paola Caruso nel corso della nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. La showgirl è in studio con sua mamma biologica, Imma, e si aspetta di avere novità sul suo padre biologico o anche di incontrarlo, invece Barbara d’Urso ha preparato per lei un’altra sorpresa. In studio c’è infatti Wanda, la madre adottiva della Caruso. È per lei che, poco prima di sapere tutto, Paola piange. A causa delle difficoltà della signora, che purtroppo non sta benissimo, Paola Caruso non è ancora riuscita a mostrarle suo figlio Michele. L’ex Bonas però non sa che sua mamma Wanda è proprio lì e sta per abbracciarla. Barbara d’Urso chiude Paola e Imma nell’ormai famoso ascensore, dove entrambe attendono con ansia, forse credendo di rivedere proprio il padre biologico della Caruso.

WANDA ABBRACCIA SUA FIGLIA PAOLA CARUSO A LIVE NON È LA D’URSO

Intanto in studio, Barbara d’Urso fa entrare proprio Wanda, la madre adottiva di Paola Caruso. Prima di entrare nell’ascensore, la conduttrice di Live non è la d’Urso le chiede cosa abbia provato nel vedere sua figlia incontrare la madre biologica. “Amarezza mista a felicità. Non lo so spiegare…” ammette Wanda, svelando di aver provato un sentimento molto particolare. È poi la d’Urso che la accompagna vicino all’ascensore che si apre e svela a Paola e ad Imma la sua presenza. Un momento che lascia la Caruso senza parole: dopo un momento di incredulità, la showgirl scoppia in lacrime e abbraccia forte la sua mamma. “Ma in 34 anni non ti sei mai mossa, questo è il secondo miracolo che fa Barbara!” ammette Paola.

