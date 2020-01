Cinesi schiaffeggiano il padre morto/ Video choc: “Dio perdona, noi no”

Due cinesi hanno preso a schiaffi il corpo esanime del padre per vendetta. Il video dell’accaduto sta facendo il giro del web: sorella e fratello, presi da un momento d’ira, aprono la bara dove si trova il padre morto e iniziano a schiaffeggiarlo. Poi lo tirano fuori, scaraventandolo a terra, e la ragazza continua a schiaffeggiarlo imprecando e urlandogli contro. Le immagini sono sconcertanti ma, secondo quanto raccontato dalle fonti vicine ai due giovani, questa rabbia sarebbe motivata dal fatto che i ragazzi sono stati abbandonati quando erano molto piccoli perché l’uomo aveva deciso di andare a vivere con un’altra donna. Con lei avrebbe avuto altri figli, lasciando gli altri due senza una figura paterna di riferimento. È così che dopo anni arriva la vendetta, anche se ormai è solo contro un corpo senza vita.

Nel video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della sala mortuaria dove era stato messo il corpo dell’uomo, si vedono dei ragazzi entrare dalla porta principale. Due di loro si scagliano con forza contro la bara, togliendo il coperchio e gettandolo a terra. Da qui iniziano le imprecazioni: “Ti perseguiteremo anche dopo la morte” e poi ancora: “Dio perdona, noi no”. Il corpo morto viene prima strattonato e preso a schiaffi dentro la bara, poi il ragazzo lo prende e lo trascina a terra, seguito dalla ragazza che continua a schiaffeggiarlo con rabbia. Tutto questo in realtà sarebbe nato da una lite con il figlio dell’uomo, fratellastro dei due, che gli avrebbero chiesto dei soldi, ricevendo un rifiuto. A rincarare la dose di rancore quindi, anche questa recente litigata con lui. Non si sa se dietro ci sono altri fatti che hanno portato a compiere un gesto così drastico e, in qualche modo, macabro.





