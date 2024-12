Cinzia e Roberto, chi sono i genitori di Federica Pellegrini: i primi passi nel nuoto

Dai primi corsi avanzati al nuoto professionistico, la carriera di Federica Pellegrini ha sempre brillato e l’ha portata a diventare la “Divina” per eccellenza di questo sport. Ma a spronarla a percorrere la sua strada e a non farle mai mancare affetto e sostegno sono i suoi genitori, Cinzia e Roberto: una famiglia molto affiatata quella della campionessa, che ha anche un fratello minore di nome Alessandro nato nel 1990.

Ma cosa sappiamo di Cinzia e Roberto, i genitori di Federica Pellegrini? Nata nel 1988 dalla loro unione, la nuotatrice è originaria di Mirano, in provincia di Venezia, e ha trascorso la sua giovinezza a Spinea; il padre ha lavorato come barman presso un grande albergo, la madre invece è sempre stata una grande appassionata di nuoto ed è stata proprio lei ad incoraggiarla a percorrere questa strada. Nel 1995, infatti, dopo i corsi di acquaticità per bambini iscrisse sua figlia assieme al fratellino ai primi corsi avanzati.

Federica Pellegrini e il prezioso supporto dei genitori: “Nuoto sport che fa bene“

“Essere genitore di un’atleta di altissimo livello comporta essere presenti, essere a disposizione, esserci sempre”, hanno raccontato Cinzia e Roberto, genitori di Federica Pellegrini, in un’intervista rilasciata a nuoto.com nel 2022 in riferimento alla straordinaria carriera della figlia. La madre, ricordando il loro prezioso contributo nell’avvicinare i figli a questa disciplina, ha dichiarato: “Accompagnavamo lei e il fratello in piscina perché il nuoto è uno sport che fa bene”.

La “Divina” ha sempre potuto contare sul supporto dei suoi genitori, che hanno seguito da vicino le tappe della sua carriera, i trionfi ma anche le cadute e le risalite. E, a inizio anno, hanno anche gioito per essere diventati nonni: Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno infatti dato alla luce la prima figlia Matilde lo scorso gennaio, regalando una grandissima gioia a tutta la famiglia.