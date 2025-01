Dietro ogni grande successo di uno sportivo c’è sacrificio, abnegazione e tanto impegno, ma anche una famiglia pronta a sostenere e a mettere da parte tante cose della propria quotidianità per il bene dell’atleta. Questo è anche il caso di Federica Pellegrini, che in carriera ha ottenuto successi straordinari: medaglie ai Mondiali, agli Europei e soprattutto alle Olimpiadi, fin da piccolissima. La nuotatrice più vincente della storia dello sport in Italia ha alle spalle due persone che l’hanno sempre sostenuta fin da quando era una bambina, spingendola a dare sempre il massimo e sostenendola quando le cose non andavano come sarebbero dovute andare.

Parliamo di Cinzia e Roberto, i genitori di Federica Pellegrini, con i quali la nuotatrice ha un rapporto splendido. Anche adesso che ha una sua vita con il marito Matteo Giunta e la figlia Matilde, la famiglia è molto legata. Federica, infatti, ha reso nonni i suoi splendidi genitori che non si sono mai risparmiati per lei e hanno fatto enormi sacrifici pur di vederla realizzata. Da parte loro, infatti, sono stati tanti i sacrifici a favore della figlia e della sua carriera, come confermato dalla mamma Cinzia: “Essere genitore di un’atleta di altissimo livello comporta essere presenti, essere a disposizione, esserci sempre” ha dichiarato.

Chi sono i genitori di Federica Pellegrini: “La portavamo a nuoto ma…”

Il successo di Federica Pellegrini non era atteso, almeno inizialmente: come hanno spiegato i genitori, hanno cominciato come fanno in tanti ad accompagnare lei e il fratello in piscina. Cinzia e Roberto, i genitori di Federica Pellegrini, non si aspettavano però una carriera simile da parte della loro bambina, che fin da subito ha mostrato un talento fuori dal comune, confermandosi con il passare del tempo. “Quando Federica è diventata un’atleta di alto livello si trattava più che altro di supportarla” hanno spiegato ancora i genitori, nel corso di un documentario dedicato alla figlia.