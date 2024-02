Cinzia Primatesta e Elisa e Andrea, moglie e figli Antonino Cannavacciuolo/ Una coppia anche nel business

Uno sguardo alla vita privata di Antonino Cannavacciuolo, l’amore per la moglie Cinzia Primatesta e i figli Elisa e Andrea

Nella vita privata del celebre chef, Antonino Cannavacciuolo, ci sono sicuramente sua moglie Cinzia Primatesta e i figli Elisa e Andrea. La moglie di Antonino Cannvacciuolo gestisce una catena di hotel di lusso ed è la socia dei locali del marito. È nata nel 1976 da genitori molto vicini al mondo della ristorazione, essendo i proprietari del ristorante L’Approdo sul Lago d’Orta. Vegetariana, è molto attiva sui social dove condivide molti momenti trascorsi in compagnia del marito e dei figli.

Cinzia Primatesta e Antonino Cannvacciuolo si sono incontrati nel 1995 quando la famiglia Primatesta, convocò Antonino per una stagione di circa 3 mesi. “Ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante. Dopo due anni, nel 1997, ci fidanzammo. Il 28 febbraio 1999 aprimmo Villa Crespi, quando avevamo 23 e 24 anni. Una pazzia, però eravamo pieni di entusiasmo”, racconta la moglie dello chef. Il matrimonio arriva nel 2005, otto anni dopo il fidanzamento. Nel 2007 e nel 2012, i figli Elisa e Andrea.

Antonino Cannavacciuolo e sua moglie Cinzia Primatesta uniti nella vita e nel business: ecco di cosa si occupano

Come dicevamo, Antonino Cannavacciuolo e sua moglie Cinzia Primatesta sono una coppia anche nel mondo del business. I due, infatti, gestiscono insieme Villa Crespi a Orto San Giulio, in Piemonte, il ristorante 2 stelle Michelin all’interno dell’hotel a 5 stelle. Insieme hanno aperto la catena di resort Laqua, aprendo tre strutture in giro in Italia.

Per quanto riguarda le abitudini alimentari in casa, Antonino Cannavacciuolo ha simpaticamente rivelato che lui non cucina quasi mai: “Perché mia moglie è vegetariana: mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce. Andrea è lo specchio della mamma: mangia solo insalate, verdure, pasta coi piselli, fagioli, ha deciso tutto lui”, ha raccontato.

