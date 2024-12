Sposato dal 2015 con Cinzia Primatesta, Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati del nostro Paese, conosciuto anche – ma non solo – per la sua presenza a Masterchef insieme agli chef Locatelli e Bruno Barbieri. Con la moglie è sposato da poco tempo, ma i due si conoscono da quasi trent’anni: nel 1995 Antonino Cannavacciuolo aveva lavorato nel ristorante di famiglia di Cinzia Primatesta, quando ancora era un ragazzino e doveva fare esperienza.

Cinzia Primatesta, chi è la moglie di Antonino Cannavacciuolo/ Dal primo incontro ai figli Elisa e Andrea

Innamoratissimo della moglie, Antonino Cannavacciuolo ha sempre dimostrato anche sui social il grande amore che lo lega a lei. Quando nel 2022 ha ricevuto la sua terza Stella Michelin, ha voluto fare un discorso dicendo di essere emozionato perchè in quella stessa data festeggiava anche il suo anniversario di matrimonio con Cinzia. Lo chef e la moglie hanno avuto due figli: nel 2007 è nata Elisa, mentre nel 2012 è arrivato anche Andrea. Anche se siamo portati a pensare che Antonino Cannavacciuolo cucini sempre, pare che a casa non tocchi i fornelli. Il motivo? Cinzia Primatesta è vegetariana.

Dieta Antonino Cannavacciuolo: “Pane a salame la mia merenda”/ “Ora mangio sano, la cena? Non troppo tardi”

Antonino Cannavacciuolo: “Il lavoro mi ha rubato gli anni migliori, avrei voluto studiare e…”

“Mangia solo tofu, insalate, bietole“, ha spiegato Antonino Cannavacciuolo al Wall Street Journal. Data la scelta alimentare della moglie, lui non tocca i fornelli a casa. Suo figlio Andrea pare aver seguito la stessa strada, mangiando solo piselli, verdure, fagioli e insalate. Ma nonostante questa differenza sostanziale tra Cinzia Primatesta e lo chef napoletano, il loro amore continua a gonfie vele e Antonino Cannavacciuolo non ha mai mancato di definirla come la persona più importante e speciale della sua vita, parlando di lei come la sua migliore amica e una donna stupenda: “È la persona assieme alla quale ho piantato un seme che è diventato una pianta“.

Antonino Cannavacciuolo: "Papà si vanta di suo figlio con gli altri, non con me"/ "Tra noi c'è un gioco..."

Oltre all’amore, Antonino Cannavacciuolo ha vissuto una vita di sacrifici, anche se come ha detto più volte e in una famosa intervista a Domenica In, si è pentito di aver dedicato la sua gioventù completamente al lavoro. “A 23 anni un ragazzo deve vivere la vita“, aveva dichiarato lo chef da Mara Venier, con un rimpianto grande: a quell’età avrebbe voluto viaggiare per il mondo e conoscere la cucina di altre culture, invece ha regalato i suoi anni migliori al lavoro. Oggi insieme a Cinzia Primatesta ha acquisito la famosissima Villa Crespi. Lo chef spiega poi di avere un rapporto complicato con la dieta. Non crede che sia valida, e invece di perseguirla ha deciso di mangiare cibi più delicati e leggeri perdendo così diversi chili.