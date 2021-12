Cinzia Primatesta, moglie Antontino Cannavacciuolo/ Il suo braccio destro “segreto”

Al fianco di Antonino Cannavacciuolo non manca mai la sua amorevole e discreta socia in affari, nonché sua moglie, Cinzia Primatesta. Con la donna, nel corso degli anni, lo chef ha costruito un vero e proprio impero. Della sua compagna si parla davvero troppo poco, specialmente se si considerano le grandi competenza che le hanno permesso di supportare Antonino nella sua scalata nel mondo food e imprenditoriale.

Bruno Barbieri “MasterChef? Edizione spettacolare”/ Cannavacciuolo “noi tre giudici…”

Andiamo dunque a scoprire qualcosina in più sulla moglie del famoso chef. Cinzia Primatesta, considerata a tutti gli effetti il “braccio destro segreto” di Cannavacciuolo, è una manager di successo, sempre al fianco del noto chef e giudice di Masterchef. Lei è anche la sua musa ispiratrice, oltre ad essere la splendida mamma di Elisa e Andrea, i due figli della coppia.

Masterchef Italia, al via 11a edizione/ RTL 102.5 media partner per il secondo anno

Cinzia Primatesta, moglie di Cannavacciuolo: l’imprenditoria nel sangue

Cinzia Primatesta nasce nel 1976 in Piemonte, da una famiglia di imprenditori. I suoi gestiscono un ristorante sul Lago D’Orta e vedendoli all’opera ha l’occasione di rubare qualche segreto del mestiere. Il primo incontro tra Cinzia e Antonino avviene quando lei ha diciannove anni e lui è un cuoco in rampa di lancio che viene ingaggiato per tre mesi nel ristorante dei futuri suoceri. Tra i due la scintilla è immediata e grazie al supporto dei genitori di Cinzia comprano Villa Crespi e la trasformano in relais e ristorante.

Cinzia Primatesta, moglie Antontino Cannavacciuolo/ "Lei è il mio tutto"

Le nozze arrivano alla fine degli anni novanta, accompagnate da una splendida stella Michelin. Al momento lei supporta il marito nella gestione amministrativa delle loro strutture ricettive ed è sempre in prima linea quando si tratta di aiutarlo a sviluppare nuove idee e strategie imprenditoriali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA