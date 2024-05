Antonino Cannavacciuolo chiude il ristorante Novara Cafè e Bistrot/ “Non era più in linea con il presente”

Chef Antonino Cannavacciuolo chiude il ristorante di Novara: la decisione dopo le polemiche

Il rinomato cuoco campano è stato costretto a prendere una decisone molto dolorosa, chef Antonino Cannavacciuolo ha chiuso il suo ristorante di Novara Cafè e Bistrot. Dopo mesi di tensioni e incomprensioni in particolar modo con l’ex sindaco Massimo Giordano, il volto televisivo ha deciso di chiudere i battenti al suo locale di Novara, in seguito a svariate polemiche che lo hanno travolto negli ultimi tempi. “Chi non ama Novara, faccia pure le valigie“, aveva tuonato l’ex primo cittadino Giordano sui social, accusando Cannavacciuolo di trascurare il “salotto della città” e invitandolo inoltre a “bagnare le piante che stanno morendo”. Tensioni che con il passare del tempo si sono acuite e Antonino ha deciso che la soluzione migliore fosse quella di porre la parola fine all’avventura. Tra le accuse rivolte al cuoco, anche quella di una prolungata chiusura del locale nel periodo immediatamente successivo alle festività.

Cannavacciuolo ha deciso di affidare la sua replica all’AGI, in una intervista concessa insieme alla moglie nella quale hanno motivato le ragioni dello stop prolungato per il locale: “I mesi di chiusura ci sono serviti per vagliare ogni possibilità, dal proseguimento del lavoro svolto in questi anni alla valutazione di profondi cambiamenti. Il ristorante non poteva più rappresentare uno spazio di crescita costante, perché poco in linea con il nostro presente”.

Il cuoco e la moglie: “Ripartiremo con nuovi progetti”

C’è ancora tanta carne al fuoco, è proprio il caso di dirlo, per Antonino Cannavacciuolo, che dopo la chiusura del Novara Cafè e Bistrot si appresta a tuffarsi in nuove avventure. Intervistato dall’agenzia di stampa AGI, lo chef e la moglie hanno annunciato che presto saranno impegnati in altre avventure sempre nel mondo della cucina e presto anche i fan ne potranno sapere di più: “Abbiamo ritenuto giusto lasciare andare il locale di Novara per concentrare le energie su tutti gli altri progetti” hanno ammesso i due in coro dando altri appuntamenti ai fan.

Intanto Antonino Cannavacciolo proprio questa sera tornerà sul piccolo schermo con la seconda puntata stagionale di Cucine da incubo, il format che dopo il primo episodio girato in Toscana farà tappa in un nuovo ristorante italiano che richiederà una rivoluzione, pronta per essere messa in atto dallo chef.











