Cinzia TH Torrini: “Beatrice Luzzi? Non le è andato giù non fare Elisa di Rivombrosa”/ “Polemica fuori luogo”

Cinzia TH Torrini critica Beatrice Luzzi dopo il caso Elisa di Rivombrosa scoppiato al Grande Fratello 2023

Continua a tenere botta la discussione nata al Grande Fratello 2023 che vede coinvolte le attrici Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Pochi giorni fa, proprio nella Casa di Canale 5, le due si sono scontrate in merito al ruolo della Marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa. Jane, per uscire dall’impasse, ha chiamato in causa anche Cinzia TH Torrini, regista della serie di successo, che in una lettera ha dato ragione ad Alexander.

Proprio Torrini ha però rilasciato ulteriori chiarimenti ai microfoni di Tag24, ribadendo la veridicità di quanto scritto nella lettera in questione: “La lettera e quanto detto da Jane è tutto vero, le ho anche spiegato chi erano le altre due artiste arrivate ai casting finali. – ha dichiarato la regista – Non è vero quanto dichiarato da Beatrice Luzzi, io i provini li faccio in prima persona e per quel ruolo ne ho viste 150 e lei non era tra La Rosa di quelle che avevo scelto.”

Cinzia TH Torrini: “A Beatrice Luzzi non è andato giù non aver fatto Elisa di Rivombrosa”

Cinzia TH Torrini ha quindi lanciato una stoccata a Luzzi: “Credo che a Beatrice non sia andato giù non aver fatto Elisa di Rivombrosa, la sua è stata una polemica fuori luogo e che avrebbe potuto evitare.” Si è poi espressa anche sulla questione doppiaggio, che in queste ore continua a far discutere e dividere: “Molti attori vengono doppiati da altri perché spesso non possono ridoppiarsi per motivi di lavoro, in quel caso l’accento di Jane non andava bene per il personaggio e quindi abbiamo optato per quella soluzione.” C’è però chi si schiera dalla parte di Beatrice Luzzi, dandole ragione sul doppiaggio. La discussione continuerà nel corso della puntata del Grande Fratello del 12 ottobre?

