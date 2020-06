Mara Venier mangia cioccolato in diretta tv/ Video, crede di non essere ripresa e…

Pubblicità

Mara Venier è davvero irresistibile! Nel corso della puntata di oggi di Domenica In, la conduttrice veneta è stata colta da un improvviso languorino e così non ha resistito ad una barretta di cioccolato tenuta proprio sulla sua scrivania. E’ avvenuto durante l’intervista con Luciana Littizzetto, in collegamento con la sua casa di Torino. La padrona di casa di Domenica In, credendo di non essere ripresa in quel momento, ha pensato bene di prendere una barretta di cioccolato (dal colore si direbbe al latte), scartarla rapidamente, rompere quattro quadratini e addentarla. Peccato però che la lucina rossa era proprio accesa su di lei nel momento in cui non riusciva a dare sfogo al suo senso di fame. Ovviamente i telespettatori più attenti hanno prontamente beccato il momento clou e postato il brevissimo video sui social, diventando prontamente virale! Chiaramente non si tratta questa volta di una vera e propria gaffe (la zia Mara ne è la regina incontrastata!) ma il breve filmato ha comunque strappato un sorriso ai tanti telespettatori che continuano a supportare la Venier in questo momento per niente semplice, soprattutto dopo la brutta frattura al piede che tuttavia non l’ha affatto fermata dall’andare in onda.

MARA VENIER ADDENTA BARRETTA DI CIOCCOLATO IN DIRETTA TV

A distanza di una settimana dal brutto incidente domestico costatole la frattura del piede, Mara Venier ha deciso di non mancare al suo appuntamento tradizionale, al timone di Domenica In. Ed ha regalato vari momenti di estrema simpatia proprio come quello in cui viene “beccata” mentre addenta una barretta di cioccolato. Sappiamo bene quanto Mara Venier sia golosa e quanto riesca con difficoltà a badare alla linea (proprio in quarantena ha ammesso di aver passato molto tempo a cucinare, ed ovviamente a mangiare, prendendo per questo qualche chiletto), quindi possiamo immaginare anche quanto per lei sia stato difficile trattenersi di fronte a tale golosità! Probabilmente proprio oggi Mara potrebbe aver saltato il pranzo dal momento che per giungere negli studi televisivi dai quali trasmette Domenica In, ha dovuto faticare non poco, tra stampelle e sedia a rotelle, come dimostra un video pubblicato alcune ore prima della messa in onda dal marito Nicola Carraro.

Visualizza questo post su Instagram SGAMATA🍫✈️ #domenicain Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana 🛫⭐️ (@trashtvstellare) in data: 7 Giu 2020 alle ore 6:03 PDT





