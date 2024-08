C’ è anche Cioffi tra i cantanti protagonisti dell’appuntamento finale di Battiti Live 2024, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli trasmesso in prima serata su Canale 5. Andrea Cioffi, questo il suo vero nome, è un cantautore salentino che pochi mesi fa è tornato alla musica con il nuovo singolo dal titolo “Ex”, un brano prodotto da Alessandro Gemelli e ROOM9. La musica è sempre stata la sua più grande passione sin da bambino, visto che Andrea da giovanissimo ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni e si è dedicato allo studio di chitarra e pianoforte. Crescendo si fa notare da artisti del calibro di Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Irama, The Kolors che gli offrono la possibilità di fare da apripista dei loro concerti.

Nel 2020 debutta con il primo brano “Anima Fragile” a cui seguono tre brani registrati dal vivo Mi Basti Te”, “Salento”, “La Finestra”. Infine il secondo singolo “Fuochi d’Artificio” seguito nel 2021 da “Laura”, brano acustico che ha scritto pensando alla madre.

Cioffi, chi è? Dal singolo “Anima Fragile” ad “Ex”

Cioffi collabora anche con giovani cantanti come Emanuele Aloia, Alfa e Blind e Random facendosi conoscere sui social dove il suo brano “Diecimila Bugie” diventa uno dei più virali su TikTok. Dalle pagine di All Music Italia, il cantante ha parlato di quanto sia importante seguire i propri sogni: “ognuno di noi deve mantenere il contatto con il proprio bambino interiore, perché questo ci permette di vedere la vita sempre a colori”.

Da questo urgente bisogno di condividere sono nate le tante e diverse collaborazioni, anche se dopo un lutto importante il cantante ha confessato: “ho scelto di farmi circondare dall’amore delle persone, soprattutto in studio. Ci sono tante altre canzoni realizzate con altri artisti e probabilmente usciranno ma solo nell’album. Adesso è il momento di fare ascoltare cosa posso fare da solo”. Tanti i sogni nel cassetto come un duetto con James Blunt, ma anche con cantautori italiani come Irama, Ultimo e mostri sacri come Antonello Venditti. Non solo, Cioffi sogna anche un duetto con Emma: “Li stimo tutti e spero di entrare in studio con tutti”.

