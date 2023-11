Circeo/ Anticipazioni 14 novembre 2023: Donatella e Rosaria vengono sequestrate

Circeo, anticipazioni primo episodio 14 novembre 2023: il sequestro di Rosaria e Donatella

Va in onda stasera Circeo, la serie tv di Paramount + che ripercorre la storia del massacro, concentrandosi sul lato processuale, ovvero: cosa accadde dopo il sequestro delle due adolescenti Donatella Colasanti e Rosaria Lopez? Rai1 trasmette la prima di tre puntate, a partire dal 14 novembre 2023. Greta Scarano interpreta un’avvocata femminista che lotta contro una società patriarcale e conservatrice, al fianco dell’agguerrita collega Tina Lagostena Bassi (interpretata da Pia Lanciotti). Il tutto inizia a Roma, alla fine del settembre 1975, nel popolare quartiere della Montagnola.

Donatella (Ambrosia Caldarelli) e Rosaria(Adalgisa Mafrida) si preparano per andare in gita al bar con un gruppo di ragazzi: Angelo Izzo (Guglielmo Poggi), Andrea Ghira (Leonardo Mazzarotto) Gianni Guido (Marco Tè). Il viaggio da sogno si trasforma ben presto in un incubo quando le due ragazze vengono sequestrate, picchiate e violentate per ore in una villa al Circeo. Credute morte, vengono poi rinchiuse nel bagagliaio di una 127. I tre aguzzini non sanno che una di loro è ancora viva. Donatella viene ritrovata quella stessa sera. E’ sopravvissuta e può testimoniare quanto accaduto. Teresa, alla ricerca di un caso che possa dimostrare che lo stupro è un delitto contro la persona, è lì per aiutarla…

Anticipazioni Circeo, secondo episodio su Rai 1: Teresa lega con Donatella

Il secondo episodio di Circeo racconta le conseguenze del massacro, che avranno un forte trauma su Donatella. Tra i fotografi che hanno scattato l’immagine che la ritrae uscire dal bagagliaio c’è anche Saverio (Angelo Spangoletti), un paparazzo indebitato, che è disposto a tutto per svoltare. E la foto della ragazza sopravvissuta finisce sulle prime pagine dei giornali. La stampa vorrebbe saperne di più sul massacro del Circeo, ma Donatella vuole solo tornare ad avere una vita normale. Izzo e Guido, due sospettati, vengono presi. Il terzo, Ghira, è invece latitante. Nel frattempo, Teresa Capogrossi conquista la fiducia della famiglia di Donatella e riesce a far sì che si costituiscano parte civile al processo.

Non sarà facile affrontare in tribunale gli aguzzini, e Donatella lo sa benissimo, così come Teresa. Ecco perché le due cominciano a prepararsi nei minimi dettagli. L’avvocata e la ragazza si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto, affrontando fantasmi del passato ed instaurando un rapporto d’amicizia profondo. La data dell’udienza viene fissata: Teresa e Donatella si prepararono ad affrontare insieme questa sfida con un unico scopo. Ottenere giustizia.











