Questa sera andrà in onda su Rai2 una nuova replica della fiction campione di ascolti L’Ispettore Coliandro, che annovera la presenza nel cast di Giampaolo Morelli, che interpreta il ruolo principale della serie, capace di incollare per otto stagioni consecutive, tutte dirette dai Manetti Bros il pubblico al piccolo schermo, ancora rimasta con un grosso punto interrogativo pendente sulla testa e per adesso nessuno sa ancora dare delle risposte in merito.

Ci ha provato lo stesso Giampaolo Morelli, senza soddisfare però totalmente le aspettative del pubblico de L’Ispettore Coliandro, nel corso di una intervista concessa a La Repubblica: “Non sappiamo mai quanto possa durare, fin dalle origini. È un mistero. Non è mai stato quel che si dice un prodotto protetto. La prima puntata venne girata nel 2003 e per due anni rimase in un cassetto, a metà della quarta stagione, al massimo dell’audience, venne interrotta la messa in onda tra l’indignazione del pubblico” le parole dell’attore che ha poi ammesso senza troppi giri di parole di non sapere se la fiction farà ritorno su Rai2.

L’Ispettore Coliandro 9, Giampaolo Morelli: “Non vedo l’ora di ricominciare”

La speranza nel cuore dell’attore partenopeo, che nei prossimi mesi lancerà nel suo nuovo film una Ilary Blasi inedita nei panni di attrice, è quella di tornare a indossare i panni di uno dei suoi personaggi più amati, anche se per il momento tardano ad arrivare delle risposte in merito riguardo a una ipotetica nuova stagione di L’Ispettore Coliandro 9.

Giampaolo Morelli si è detto pronto nel caso la Rai decidesse di dare via libera al progetto, proprio come si augura Carlo Lucarelli, ideatore della fiction, anche se l’attore ha frenato gli entusiasmi in una intervista concessa a La Repubblica nel 2023: “Lo aspettiamo tutti L’Ispettore Coliandro, è strano perché ha sempre avuto una vita travagliata, è stato anche bloccato per sei anni, poi ripreso, anche a fronte di buoni ascolti. Arrivati all’ottava stagione, non sappiamo mai se continua o si ferma, è sempre stato un prodotto che ha dovuto cavarsela da solo, io non vedo l’ora di tornare a interpretarlo” ha confessato Giampaolo Morelli che questa sera tornerà su Rai1 con l’ultima replica dell’ottava stagione.