Circo Max – Concerto Max Pezzali al Circo Massimo di Roma/ Diretta, scaletta e ospiti: da Gazzelle a Lazza

Circo Max, concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma: diretta e anticipazioni

La grande notte di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma è la grande protagonista della prima serata di canale 5 di oggi, giovedì 7 settembre. Dalle 21.25, subito dopo l’appuntamento con Paperissima Sprint, si accenderanno le telecamere del Circo Massimo che, sabato 2 settembre, ha ospitato l’artista che ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera non solo insieme al suo fedelissimo pubblico, ma anche insieme a tanti ospiti che lo hanno affiancato sul palco regalando a tutti dei momenti indimenticabili. Dopo aver conquistato la grande ribalta con il brano “Hanno ucciso l’uomo ragno” formando con Mauro Repetto il duo degli 883, Max Pezzali ha continuato la sua carriera solista collezionando un successo dopo l’altro.

Tante le hit che, in trent’anni, hanno rappresentato la colonna sonora dei suoi fan che hanno regalato all’artista un sold ut indimenticabile. Tra i pubblico, presenti anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo come Ilary Blasi insieme alla figlia Chanel. Protagonista indiscusso dell’evento è stato anche il palco reso scenografico dalla presenza di auto e moto per sottolineare la passione di Pezzali per i motori.

Gli ospiti del concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma

Una serata tutta dedicata a Max Pezzali e alle sue canzoni quella che ha ospitato il Circo Massimo accogliendo anche amici e colleghi dell’artista. Nel corso della serata, Pezzali canterà da solo i suoi più grandi successi, ma si esibirà anche con tanti, altri cantanti dell’attuale scena musicale, amatissimi dal pubblico come gli Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

La grande apertura del concerto dello scorso 2 settembre ha anche fatto ballare tutti gli spettatori presenti al Circo Massimo grazie al dj-set di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Una serata imperdibile, dunque, ma quali sono le canzoni previste in scaletta?

La scaletta del concerto Circo Max – Le hit del momento

Da Come mai a Lo strano percorso, da Hanno ucciso l’uomo ragno a Sei un mito fino a Una canzone d’amore, la scaletta confezionata da Max Pezzali è ricca di canzoni d’amore, ma anche di brani più allegri e leggeri che tutti conoscono. Ecco la scaletta completa del live:

Hanno ucciso l’uomo ragno S’inkazza Rotta per casa di dio (Riccardo – Pinguini Tattici Nucleari) Giovani wannabe (Riccardo – Pinguini Tattici Nucleari) La regola dell’amico (Dargen d’amico) Dove si balla (Dargen d’amico) Come deve andare L’universo tranne noi Ti sento vivere Lo strano percorso Sempre noi (Articolo 31) Domani smetto (Articolo 31) Sei un mito La regina del celebrità La lunga estate caldissima Bella vera / musica leggerissima / nella notte (Colapescedimartino + Deejay t) Intro + gli anni (Lazza) Cenere (Lazza) Nessun rimpianto Una canzone d’amore Come mai Medley (nient’altro che noi / eccoti / io ci sarò / se tornerai) Quello che capita Il grande incubo La dura legge del gol (Gazzelle) Destri (Gazzelle) L’ultimo bicchiere Non me la menare / te la tiri / 6 uno sfigato Nord sud ovest est / tieni il tempo (Paola e Chiara) Con un deca

Come vedere in diretta streaming il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma

“Circo Max – Una notte di Hit” con Max Pezzali e tutti i suoi ospiti può essere visto non solo in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming grazie a Mediaset Infinity. Collegandosi al sito o all’applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, si può seguire la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva. Grazie al tasto restart, inoltre, si può seguire lo show dall’inizio anche se la diretta è già partita.

