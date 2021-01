CIRO CIRI E EVITA CIRI, EX COMPAGNO E FIGLIA PAOLA PITAGORA/ “Lei è una donna tosta”

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno, Paola Pitagora ha parlato delle gioie della sua famiglia e non poteva mancare una battuta su Evita Ciri, figlia nata dall’amore con Enzo Ciri: «Non le ho dato un’educazione femminista, lei ama molto suo padre. Lei è tosta di suo, lei ha fatto tutto il suo percorso».

Paola Pitagora è diventata nonna ed ha parlato così del nipotino, che presto compirà tre anni: «E’ stata la salvezza del lockdown: abitando nello stesso palazzo, i genitori mi chiedevano se potevano portarlo su da me. Io sono come tutte le nonne, sono giocosa. La cosa più importante che gli auguro è che trovi un ambiente intorno buono e che gli consenta di crescere. E di essere libero, come la nonna». (Aggiornamento di MB)

Ciro Ciri e Evita Ciri, chi sono l’ex compagno e la figlia di Paola Pitagora

Dopo la lunga relazione con Renato Mambor, Paola Pitagora ha conosciuto Ciro Ciri, da cui ha avuto la figlia Evita. Come la madre, anche Evita Ciri è diventata attrice e nel 2008 ha preso parte al film “Pa-Ra-Da” di Marco Pontecorvo, figlio di Gillo con cui la madre aveva lavorato in “Kapò”: “Mia madre venne scelta per interpretare “Kapò”, ma la scena in cui era presente venne tagliata in fase di montaggio, anche se il nome sui titoli di coda rimase”, ha raccontato Evita a CinemaItaliano. Nella stessa intervista ha raccontato come è stata scoperta da Pontecorvo: “Si è trattato di un vero colpo di fortuna… Era un sabato e feci tre ore di prove, al termine delle quali Marco mi disse che potevo andargli bene, ma che il tempo per decidere era davvero limitato e doveva scegliere se fidarsi di me. Dopo due giorni mi chiamò e mi disse che mi aspettava per partire per la Romania”.

Ciro Ciri ed Evita: la figlia attrice di Paola Pitagora

Evita Ciri ha curato la regia dello spettacolo teatrale “Fiato d’artista. Amori eroici e artisti rivoluzionari a Piazza del Popolo negli anni ’60”, basato sull’omonimo libro scritto dalla madre Paola Pitagora. Tra i film di Evita Ciri come interprete e sceneggiatore, ricordiamo: “Rimetti a noi i nostri debiti” (2018), “Il venditore di medicine” (2014), “Helena e Glory” (2011), “Lo zio” (2008), “Pa-ra-da” (2008), “Dopodomani” (2006) e “Figli – Hijos” (2001). Evita Ciri è legata al regista Nicola Campiotti, classe 1982, con cui ha curato la regia dello spettacolo “Fiato d’artista”. Campiotti, nel 2016, ha firmato la regia di “Braccialetti Rossi 3” e della serie “Un passo dal cielo 4”, entrambe trasmesse su Rai 1. Nel 2019 ha scritto e diretto il film tv “Il Mondo sulle spalle”, interpretato da Beppe Fiorello.



