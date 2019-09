Ciro Petrone e Federica Caputo stanno insieme?/ Il dopo Temptation Island Vip 2019…

Ciro Petrone: “A Temptation Island Vip non mi sentivo al posto giusto”

Indimenticabile è la coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo, che ci ha regalato uno dei momenti più divertenti di Temptation Island Vip 2. I due ragazzi hanno abbandonato prima del previsto il villaggio a causa della decisione dell’attore di raggiungere la fidanzata ad ogni costo, facendosi beffe dello staff che cercava di fermarlo. In virtù del regolamento, la squalifica è stata immediata. Non potremo dimenticare anche come Ciro abbia affrontato con difficoltà i primi giorni del reality. I fan lo ricorderanno di certo in spiaggia, da solo, impegnato a non rivolgere la parola a nessuno. “Non mi sentivo al posto giusto. Provare queste sensazioni mi ha fatto capire che non sarei mai riuscito a essere me stesso lì dentro”, ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine subito dopo l’avventura a vuoto. Nessun piano preimpostato però per raggiungere la sua Federica, ma solo una lunga notte a riflettere su quale tipo di dimostrazione dare alla fidanzata. Da lì parte l’idea di Petrone di fare quello scatto da gazzella che gli ha permesso di raggiungere il villaggio delle ragazze.

Ciro Petrone e Federica Caputo, Temptation Island Vip: cosa è accaduto dopo?

Non sappiamo ancora nulla di quanto accaduto a Ciro Petrone e Federica Caputo in seguito all’eliminazione da Temptation Island Vip 2. C’è chi parla di nozze in arrivo, chi invece punta verso la rottura. Fatto sta che ancora oggi non possiamo ottenere informazioni precise sulla coppia tramite i social. Nessuna foto insieme, nessuna frase eclatante. Le Storie di Instagram di Ciro ci svelano che ha trascorso il fine settimana con il nipotino Matteo, che ha ripreso in modo bonario quando il bambino ha affermato scherzando di picchiare sempre tutti. Federica invece ha sfruttato la sua domenica per fare un piatto tipico della sua tradizione: ragù e friarielli. Senza il quale, dice, non si può fare davvero un pranzo domenicale. E così siamo ancora in attesa di scoprire che cosa è accaduto un mese dopo l’inizio del reality, se i due si vedono ancora oppure se Federica non gli ha perdonato quella mancanza di rispetto. Già perchè la ragazza ha accettato di ritornare a casa con Petrone, ma solo dopo aver rifiutato di vederlo al falò di confronto. I loro problemi, ha detto, non sono stati risolti grazie allo show e questo implica che dovranno fare tutto da soli.

