Ciro Petrone sfotte Alex Belli/ “La mia stima, ma come attore! Correre, invece…”

La quinta puntata di Temptation Island Vip 2019 ha visto un Alex Belli furioso dopo la visione di alcuni video sulla fidanzata Delia Duran. Furia che lo ha portato a lasciare di corsa il falò per essere però fermato dopo pochissimi metri. In molti hanno criticato il gesto, trovando in parte finto e in parte “copiato”. Solo poche settimane fa, protagonista di una lunga (e imprendibile) corsa è stato Ciro Petrone che, probabilmente come molti, ha trovato nel gesto di Alex un volerlo emulare. E infatti ecco che, solo pochi minuti dopo che la scena è andata in onda, Petrone pubblica una storia su Instagram in cui fa dell’ironia e manda una chiara frecciatina ad Alex Belli. “Alex Belli hai tutta la mia stima, come attore però!” esordisce Ciro Petrone.

Ciro Petrone punge Alex Belli: “Se vuoi ti insegno a correre!”

La frecciatina sul fatto che abbia recitato la scena in questione pare essere palese. Ma Ciro Petrone non si ferma qui e anzi punzecchia Alex Belli, dichiarando: “Perché a quanto vedo correre non è cosa tua! Se vuoi qualche lezione vieni a Napoli, ti faccio vedere io come si corre”. Nel video, Ciro tagga anche alcuni autori di Temptation Island Vip 2019 – tra cui Raffaella Mennoia e Gabriele Parpiglia – e la conduttrice Alessia Marcuzzi. Intanto, sul web, non mancano commenti che si dicono totalmente d’accordo con le parole di Petrone su Belli. In tanti hanno trovato poco spontaneo e genuino il gesto di lasciare il falò per poi fermarsi dopo pochi istanti. Lui replicherà a queste critiche nei prossimi giorni?





© RIPRODUZIONE RISERVATA